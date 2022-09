Kirby: un jeu de cartes sexy mettant en vedette Chef Kawasaki en microbikini ciblé par HAL Laboratory

La vente d’un jeu de cartes Kirby suggestif, créé par des fans et mettant en vedette le chef Kawasaki plutôt coquin, a cessé après un avertissement venant de HAL Laboratory.

Selon la nouvelle rapportée par Automaton Media et Kotaku, le jeu de cartes intitulé Chef Kawasaki’s Microbikini Karuta, qui était offert en format physique et numérique, comprenait des images inspirées d’une vague de memes montrant le chef dodu en maillot de bain deux pièces presque inexistant.

En ligne depuis le 28 septembre, le jeu de cartes a finalement été retiré du marché japonais indépendant Booth après avoir été la cible d’un avis de HAL Laboratory. Le studio responsable des jeux Kirby a demandé de cesser la distribution du jeu de cartes. La nouvelle a été annoncée sur le compte Twitter officiel du jeu.

La publication, traduite par Google Traduction, se lit comme suit: «[Avis] Nous venons de recevoir un avis de [HAL] Research Institute Co., Ltd. demandant de cesser la vente de Chef Kawasaki’s Microbikini Karuta (version livret/version [numérique]), nous allons donc arrêter la distribution! Merci à tous ceux qui l'ont apprécié. Et, HAL Laboratory, je suis vraiment désolé pour la gêne occasionnée!»

Chef Kawasaki est un personnage qui apparaît fréquemment dans la série Kirby de Nintendo. Il a fait ses débuts en tant que mini-boss dans Kirby Super Star et est apparu dans d’autres jeux de la série, notamment Kirby's Dream Land 3 et Kirby Star Allies. Le personnage ne représente pas d’animal ou de créature connue et prend plutôt la forme d’un blob orange habituellement vêtu d'un tablier et d'une toque de chef.

Si la curiosité vous ronge à l'intérieur, il est encore possible de voir quelques images qui faisaient partie du jeu de cartes sur le compte Twitter du jeu. Évidemment, ce compte est à consulter à vos risques et périls, comme certaines images pourraient ne pas être propices pour le travail ou les personnes de moins de 18 ans.

