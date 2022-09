Avec la fin de Stadia, que faire de la manette officielle de Google?

Avec la fermeture de Stadia, le service de jeux vidéo sur demande, des joueurs possédant la manette officielle demandent à Google de pouvoir utiliser leur achat ailleurs.

Au lancement de Stadia en 2019 et jusqu’à tout récemment, Google offrait une manette développée exclusivement pour le service de jeux. À sa sortie, la manette Stadia avait reçu des critiques positives pour son ergonomie et son fonctionnement en général.

Avec l’annonce de fin du service Stadia, plusieurs propriétaires de la manette ne veulent pas la mettre aux poubelles. Dans une publication Reddit dénichée par Eurogamer, les joueurs demandent à Google une mise à jour de la manette afin qu'ils puissent l’utiliser ailleurs une fois le service interrompu.

Google

Dans son état actuel, la manette Stadia peut être utilisée via Wi-Fi avec Stadia ou via USB-C sur Android, iOS, iPadOS et en tant que manette générique compatible HID sur PC. Connectée par fil, on peut l'utiliser pour pratiquement n'importe quel jeu, mais certains ne répondent pas particulièrement bien.

Ce que demandent plutôt les propriétaires de la manette, c’est de débloquer la connexion Bluetooth. En plus de réduire la pile de déchets électroniques, ça donnerait une deuxième vie à une pièce d’équipement encore fonctionnelle et en parfait état.

Une solution non-officielle

Des génies du logiciel ont bien évidemment trouvé des solutions pour contourner ce fâcheux obstacle dressé par Google. Déniché par le site Gosunoob, un utilisateur sur Reddit a partagé sa solution qui permet d’utiliser la manette sans fil «non seulement avec Stadia, mais avec n'importe quel jeu».

Pour le moment, ça serait la seule façon connue pour utiliser le périphérique avec d’autres plateformes en mode sans fil.

Ne pas perdre sa sauvegarde de Cyberpunk 2077

Dans une autre publication Reddit, dénichée par Eurogamer, des joueurs implorent CD Projekt RED de rendre les fichiers de sauvegarde de Cyberpunk 2077 sur Stadia disponibles sur le cloud.

«Est-ce que CD Projekt Red, S'IL VOUS PLAÎT, peut également rendre la sauvegarde dans le cloud disponible pour Stadia? Je me soucie plus de ma sauvegarde que d'un remboursement de jeu», lit-on sur la publication.

Ne pas pouvoir transférer des fichiers de sauvegarde avec des centaines d'heures de jeu est sans aucun doute un cauchemar qu’on ne souhaite à personne. Toutefois, des utilisateurs futés ont offert une solution dans la discussion sous la publication. Certains mentionnent qu’en utilisant Google Takeout, un service qui permet aux utilisateurs de récupérer des données sur les plateformes Google, certains joueurs ont apparemment pu télécharger le fichier de sauvegarde de Cyberpunk 2077 et l'importer dans les versions Steam et GoG du jeu.

Cette solution semble toutefois demander un peu de fignolage, et certains joueurs rapportent ne pas être en mesure de le faire, citant que Stadia n'est pas répertorié comme service dont les données sont accessibles dans Google Takeout.

La fin du service Google Stadia, qui a été annoncée plus tôt cette semaine, est prévue le 18 janvier 2023. Les joueurs auront accès à leur bibliothèque jusqu’à cette date. Les joueurs qui ont acheté du matériel Stadia via le Google Store, des jeux et du contenu additionnel pour ceux-ci sur la boutique Stadia seront remboursés.

