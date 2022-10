Nintendo: la bande-annonce du film de Super Mario sera diffusée en ligne cette semaine

La bande-annonce du film de Super Mario Bros. sera finalement diffusée sur la Toile cette semaine, a-t-on appris mardi matin.

• À lire aussi: Film Super Mario: on a transformé les acteurs en leurs personnages

• À lire aussi: Super Mario: Chris Pratt a adoré la première bande-annonce du film

Plus tôt en septembre, Nintendo avait confirmé qu'une première bande-annonce du film tant attendu allait être montrée au Comic-Con de New York le 6 octobre. Toutefois, on ne savait pas si celle-ci allait être mise sur la Toile en même temps. Eh bien, là, on a une réponse: le 6 octobre, l'extrait du film de Super Mario sera en ligne aussi.

L'aperçu sera sur la Toile cinq minutes après avoir été diffusé au Comic-Con, donc à 16h05, heure de l'Est. Ce sera à l'occasion d'un Nintendo Direct, mais la compagnie souligne que la diffusion sera consacrée au film et ne dévoilera pas de détails gaming.

Nintendo a publié une image pour accompagner son annonce sur les réseaux sociaux. Pour le moment, on ne sait pas s’il s’agit de l’affiche du film.

Pour rappel, le film de Super Mario met en vedette Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Princess Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Seth Rogen (Donkey Kong) et Fred Armisen (Cranky Kong).

Le film de Super Mario Bros. sort en salle le 7 avril 2023.

À VOIR AUSSI

s