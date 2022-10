Star Wars: on craque pour ces adorables Tamagotchis de Grogu

À défaut d’avoir le vrai Grogu de The Mandalorian, Tamagotchi propose d’adopter la petite créature aux grandes oreilles en format de poche.

• À lire aussi: Marvel dévoile une nouvelle bande-annonce de Black Panther: Wakanda Forever [VIDÉO]

• À lire aussi: La Nintendo Switch OLED édition Pokémon Scarlet/Violet maintenant en précommande

Actuellement en précommande, il est possible de choisir entre deux modèles de Tamagotchis, qui seront lancés officiellement le 27 janvier 2023. Offerts à partir de 19,99 $US, ces Tamagotchis officiels de Grogu ne demandent qu’à être nourris et dorlotés jusqu'à ce qu'ils deviennent «grands» et prennent l'une des 12 apparences offertes.

Amazon

Amazon

Trois mini-jeux sont également proposés dans l’appareil et des «invités spéciaux» comme Ahsoka Tano visiteront le petit Grogu toutes les heures.

Il est peu probable que Grogu puisse mourir de faim comme les Tamagotchis d'autrefois, mais il faut tout de même lui porter attention et s’en occuper convenablement. Selon la description officielle, on peut nourrir Grogu de macarons et de chaudrées de calmar, mais pas trop, sinon un calmar lui sautera dessus!

Amazon

C’est donc le moment de faire le grand saut et d’adopter votre propre Grogu portatif. Il n’est pas salissant, ne se laisse pas traîner et est très sympathique avec les enfants!

Les Tamagotchis de Grogu ne seront pas lancés avant le 27 janvier prochain, mais on peut déjà les précommander en prévision de leur sortie. Deux modèles se proposent à nous: l'un à 19,99 $US en bleu et l'autre à 27,99 $ en orange, qui comprend également un étui en silicone imitant le visage de Grogu.