M3GAN: cette poupée robot diabolique donne vraiment la chair de poule [VIDÉO]

Blumhouse et Universal Pictures a dévoilé une première bande-annonce du film d'horreur M3GAN mettant en vedette une poupée robot effrayante et diabolique.

Après avoir perdu ses parents dans un accident d’auto, la jeune Cady est confiée à sa tante Gemma, une roboticienne d'une entreprise de jouets. Afin d’aider sa nièce à mieux vivre le deuil de ses parents, Gemma active la poupée robot M3GAN pour s'occuper de Cady et lui donne le mandat de la protéger.

Bande-annonce de M3GAN

Le côté meurtrier de M3GAN se dévoile rapidement, alors que Cady est victime d’intimidation par un jeune garçon. La poupée démoniaque se transforme vite en arme de destruction et prendra tous les moyens pour protéger son amie Cady.

Le film a été produit par Jason Blum (The Purge, Paranormal Activity) et James Wan (Insidious, The Conjuring), et réalisé par Gerard Johnstone (Housebound). Il met en vedette Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Lori Dungey et Stephane Garneau-Monten. La poupée a été basée sur le visage d’Amie Donald et Jenna Davis lui prête sa voix.

La sortie en salle de M3GAN est prévue le 13 janvier 2023

