Nintendo Switch: quelques rabais pour Prime Day

S’il y a bien quelque chose qui est rare, c’est une vente de jeux Nintendo. Les titres indépendants et tiers profitent souvent de rabais sur l’eShop, mais on attend souvent que les titres à plein prix du géant japonais soient un peu réduits. Ce jour est enfin arrivé!

La vente «Accès prioritaire Prime», qui a lieu les 11 et 12 octobre, propose quelques rabais sur des jeux Nintendo Switch. On ne va certainement pas s’étouffer avec cette vente, mais on va en profiter quand même!

Il y a aussi des rabais sur des accessoires de d’autres compagnies pour la Nintendo Switch. Pour tout voir, c’est ici.

