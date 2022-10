Quel est l’endroit idéal pour votre routeur?

Que vous ayez acheté un nouveau routeur ou en utilisez-un déjà, ses performances sans fil dépendront grandement de l’endroit où il sera placé. Voici quelques conseils pour déterminer le meilleur endroit afin d’obtenir un réseau sans fil domestique optimal.

Même avec le meilleur routeur sans fil, mal placé, celui-ci n’offrira que des performances bien en deçà de sa réelle capacité. Et avec le nombre de gadgets qui y sont connectés de nos jours, sans oublier ceux qui s’ajouteront, et le télétravail, cet appareil indispensable mérite mieux que le fond du garde-robe ou le sous-sol du domicile.

Et attention, le meilleur endroit n'est pas toujours celui où le technicien l'a installé.

Cela dit, si votre routeur a plusieurs années, vous pouvez envisager de passer à un modèle plus récent prenant en charge la norme 802.11ax, ou Wi-Fi 6. Il s'agit de la dernière génération de la technologie Wi-Fi qui vous offrira les vitesses sans fil les plus rapides possibles et la meilleure couverture globale.

Au centre et en hauteur

Pour la grande majorité des maisons et des appartements, un seul routeur suffit.

Là où le bât blesse, c’est que le modem est généralement installé le long du mur, dans l'une des parties les plus éloignées de la maison. Tout simplement parce que c'est à partir de là qu’entre l’Internet par câble dans la maison et que le travail du technicien consiste à établir la connexion – et non à optimiser votre réseau sans fil.

Et la plupart du temps, on laisse le routeur là, à la mauvaise place. Logé dans un coin du domicile, le réseau sans fil ne pourra s’étendre jusqu'à l’autre extrémité.

L’idéal est de faire passer un long câble réseau Ethernet Cat 5 ou 6 jusqu'au centre du domicile, à travers le plancher ou le plafond. Si votre maison est en construction, faites installer un câble réseau de 50 pieds qui ne coûte qu’entre 10 et 20 $ sur Amazon.ca.

Autre solution, faire passer le signal Internet par le réseau sur courants (électriques) porteurs de l’habitation à l’aide d’adaptateurs. Entre 100 et 120 $ sur Amazon pour une paire (si vous cherchez en anglais, le terme est powerline adapter kit).

Une fois qu’il est bien au centre au domicile, placez le routeur autant que possible en hauteur, car les signaux les plus forts sont diffusés vers le bas. Essayez de le placer en hauteur sur une étagère ou de le fixer au mur dans un endroit peu visible. Vous trouverez également en ligne des supports muraux adaptés à votre routeur.

Éviter les obstacles

Autre astuce, évitez de le placer trop proche de murs épais, de parois métalliques ni à proximité d’appareils électroniques. Dans la même veine, la proximité de fours micro-ondes ou de téléviseurs n’apportera que des interférences. Les signaux sans fil ne traversent pas bien l’eau non plus, alors inutile de le placer derrière un aquarium.

Avec ou sans antennes

Certains routeurs n'ont pas d'antenne du tout, mais certains en ont jusqu'à huit. Ces antennes permettent de diriger le signal. S'il y a deux antennes ou plus sur votre routeur, ne les positionnez pas toutes dans la même direction.

Au contraire, faites en sorte qu'elles soient perpendiculaires les unes aux autres : positionnez-en une horizontalement et l'autre verticalement. Ou modifiez légèrement la position de toutes les antennes pour couvrir une large gamme d'angles. Vous devrez peut-être expérimenter un peu pour trouver la configuration la plus efficace.

Un réseau maillé pour les grandes maisons

Pour les maisons plus grandes et à plusieurs étages, il vaut la peine d'envisager de passer à un réseau maillé offrant une combinaison de deux ou trois routeurs permettant une couverture homogène dans toute la maison. Une fois le point d'accès principal installé, il suffit d'ajouter un routeur dans chaque zone éloignée. Et vous pouvez modifier l’emplacement d’un routeur en fonction de la saison. Par exemple, en déplaçant un des routeurs face à la cour arrière pour profiter d’une couverture sans fil jusqu’à la piscine. En saison froide, on replace celui-ci plus près à l’intérieur.

Sur le marché, les routeurs maillés comportent généralement trois routeurs. Leur installation est aussi simple à suivre en utilisant l’application mobile qui est disponible en téléchargement.