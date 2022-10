Les Chromebooks entrent en jeu

Les premiers Chromebooks dédiés aux joueurs arrivent sur le marché.

Google annonce la sortie prochaine de trois nouveaux Chromebooks spécialement conçus pour les joueurs, avec des performances adaptées pour le cloud gaming.

Les Chromebooks, d'ordinaire destinés aux études ou au télétravail, étendent leur champ d'action aux jeux vidéo. Trois nouveaux modèles, attendus cet automne, ont ainsi été conçus spécialement pour les joueurs, signés Acer, Asus et Lenovo.

Ces trois Chromebooks seront notamment équipés d'écrans haute résolution à taux de rafraîchissement de 120 images par seconde, d'un son immersif et tous compatibles Wi-Fi 6.

L'idée est de pouvoir jouer en ligne et en toute sérénité sur son ordinateur à des titres comme populaires. Au total, Google promet l'accès à plus de 1500 jeux via différentes plateformes en ligne, comme Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW et Amazon Luna. L'ironie est que cette annonce intervient peu de temps après celle de la fin de Stadia, la propre plateforme de jeux vidéo à la demande de Google.

Ces ordinateurs devraient être disponibles à la commande dès la fin octobre 2022. À noter enfin que différents accessoires, des casques et des souris sans fil, vont venir prochainement compléter cette offre, grâce à des partenariats avec des fabricants de périphériques comme Corsair, HyperX ou encore SteelSeries.

Pour rappel, un Chromebook est un ordinateur portable qui fonctionne sous le système d'exploitation Chrome OS, qui donne un accès privilégié à l'ensemble de l'écosystème de Google, à commencer par le navigateur Chrome depuis lequel il est facile d'accéder à Gmail, Drive, Docs, Sheets, Meet, etc. Les tout premiers modèles de ce genre ont fait leur apparition en 2011.

