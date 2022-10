TwitchCon: xQc aurait été victime d'une agression dans un «afterparty» [VIDÉO]

Avertissement: cet article parle d'agression sexuelle.

Lors d’une récente diffusion en direct, le célèbre streameur québécois Félix «xQc» Lengyel a partagé qu’il aurait été victime d'une agression sexuelle alors qu’il assistait à un afterparty de l'événement TwitchCon.

L'édition 2022 de TwitchCon San Diego n’a visiblement pas fini de faire parler d’elle. Après les incidents impliquant plusieurs streameurs blessés à la convention, on peut maintenant ajouter une histoire d'agression et harcèlement.

Dexerto a rapporté des propos de xQc tirés de sa première diffusion suivant son retour de San Diego. Lengyel explique qu’il a été victime d'agression et harcèlement sexuel de la part d’une femme lors d’un afterparty de TwitchCon.

Alors que Lengyel faisait la fête avec d’autres collègues, une femme l’aurait approché pour le toucher. xQc lui aurait demandé à plusieurs reprises de reculer, mais elle n’aurait pas écouté ses demandes et aurait continué à le toucher sans son consentement. «Je lui parle [en me penchant vers elle], je lui dis à l’oreille que je suis [en couple]» explique-t-il. Elle n’aurait répondu qu’en riant.

Selon Lengyel, il lui aurait demandé à quatre reprises de reculer. Une fois assis sur un sofa dans le club, alors qu’il essayait de profiter de la soirée pour discuter avec son ami Omie, la femme aurait touché l’arrière des jambes de Lengyel. Le streameur lui aurait alors redemandé de reculer. Quelques minutes plus tard, elle aurait recommencé et cette fois-ci, elle aurait monté ses mains jusqu’en haut des jambes de Lengyel et lui aurait agrippé les parties génitales.

Le streameur dit avoir tenté de fuir aux toilettes, mais la femme aurait essayé de le suivre. En croisant son ami Ludwig, xQc lui aurait demandé de l'aide pour se débarrasser de la femme.

On ne sait pas si d'autres mesures ont été prises contre la femme en question. Néanmoins, xQc était satisfait d’avoir pu en parler. «Tout s'est bien passé, mais cette nuit-là a été un pu**** de désastre», a-t-il dit lors de sa diffusion. «Ça fait du bien de ne plus avoir ça sur les épaules et de pouvoir en parler comme il se doit. Cette fille était dérangée... et j'ai l'impression que les gens ne s'en souciaient pas tant que ça», déplore le streameur québécois.

