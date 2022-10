Voici la date de sortie de Spider-Man: Miles Morales et les configurations recommandées pour PC

Jeudi matin, Sony a dévoilé la date de sortie sur PC de Spider-Man: Miles Morales, ainsi que les configurations requises afin de maximiser son expérience.

Il ne sera pas nécessaire de bâtir une machine dernier cri pour profiter du jeu! Avec la configuration «Recommandée», Sony suggère d'avoir une Nvidia GTX 1060 ou une AMD Radeon RX 580.

Bande-annonce de Spider-Man: Miles Morales sur PC

Voici donc les configurations minimales et recommandées à différents paramètres de qualité:

Minimum (720p, 30 fps)

Paramètres graphiques: Très bas

Carte graphique: Nvidia GTX 950 ou AMD équivalente

Processeur: Intel Core i3-4160 ou équivalent AMD

Mémoire vive: 8 Go

Espace de stockage requis: 75 Go (disque dur)

Recommandée (1080p, 60 fps)

Paramètres graphiques: Moyen

Carte graphique: Nvidia GTX 1060 ou AMD RX 580

Processeur: Intel Core i5-4670 ou AMD Ryzen 5 1600

Mémoire vive: 16 Go

Espace de stockage requis: 75 Go (SSD)

Très élevé (4K, 60 fps)

Paramètres graphiques: Très élevé

Carte graphique: Nvidia RTX 3070 ou AMD RX 6800XT

Processeur: Intel Core i5-11400 ou AMD Ryzen 5 3600

Mémoire vive: 16 Go

Espace de stockage requis: 75 Go (SSD)

Amazing Ray Tracing (1440p, 60 fps ou 4K, 30 fps)

Paramètres graphiques: Ray Tracing Élevé

Carte graphique:Nvidia RTX 3070 ou AMD RX 6800XT

Processeur: Intel Core i5-11600K ou AMD Ryzen 7 3700X

Mémoire vive: 16 Go

Espace de stockage requis: 75 Go (SSD)

Ultimate Ray Tracing (4K, 60fps)

Paramètres graphiques: Ray Tracing Très Élevé

Carte graphique: NVIDIA RTX 3080 ou AMD RX 6950 XT

Processeur: Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 9 5900X

Mémoire vive: 16 Go

Espace de stockage requis: 75 Go (SSD)

Le jeu comprend également des options de contrôles personnalisables pour la souris, le clavier et la manette. En utilisant une manette PlayStation DualSense branchée à un port USB, le joueur profitera des gâchettes adaptatives et du retour haptique. Avec le soutien de Steam Input, il est également possible d’utiliser une variété de périphériques et de les réassigner à l’infini.

La sortie de Spider-Man: Miles Morales sur PC est prévue pour le 18 novembre prochain sur Steam et Epic Games Store, à 59,99 $.

En précommandant le jeu, on reçoit un pack de deux tenues, dont la tenue T.R.A.C.K. et la tenue New Generation, un accès anticipé au gadget « puits gravitationnel » et trois points de compétence pour débloquer des capacités dès le début du jeu.

