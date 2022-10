PS5: un ensemble God of War Ragnarök prévu à la sortie du jeu [VIDÉO]

À moins d’un mois de la sortie de God of War Ragnarök, Sony a dévoilé une nouvelle bande-annonce ainsi qu'un ensemble PS5 comprenant le jeu en version numérique, qui sera disponible le jour du lancement.

L’ensemble en question ne semble pas inclure la manette DualSense édition God of War Ragnarök, dévoilée le mois dernier. À en juger la boîte présentée dans la vidéo, il pourrait plutôt s’agir d’une PlayStation 5 standard avec lecteur de disque et d'une DualSense blanche. Sony n'a pas dévoilé le prix auquel l'ensemble sera vendu.

Capture d'écran Sony

En plus d’annoncer l’ensemble PS5, la bande-annonce présente également un aperçu du gameplay, de quelques cinématiques et des avantages qui attendent les fans qui joueront à God of War Ragnarök sur PS5.

God of War Ragnarök est attendu le 9 novembre prochain sur PS4 et PS5.

