PS5: la manette DualSense Edge sort en janvier et son prix est surprenant

Gardez un peu d’argent après Noël: la manette PS5 DualSense Edge ne sera pas donnée à sa sortie en janvier.

PlayStation a annoncé sur son blogue, mardi matin, que la manette sans fil DualSense Edge sortira dans le monde entier le 26 janvier 2023. Conçue pour être personnalisée, cette manette PS5 est un peu une version «pro» de la DualSense originale.

La manette propose une panoplie d’options matérielles et logicielles afin de créer une expérience entièrement personnalisée. Les joueurs pourront faire un remapping des boutons avec les contrôles modulables, ajouter des profils de contrôles, changer les sticks, et plus encore.

Il sera possible de personnaliser la manette DualSense Edge à votre guise grâce aux trois séries de capuchons de joystick interchangeables et aux deux séries de touches arrière, également interchangeables, fournies. Tous ces éléments seront inclus dans la mallette de transport. La manette peut être rechargée par connexion USB pendant qu’elle est rangée dans sa mallette.

Voici un résumé des articles inclus, ainsi que des détails supplémentaires sur la mallette de transport :

Manette sans fil DualSense Edge

Câble USB tressé

2 capuchons standard

2 capuchons arrondis haut

2 capuchons arrondis bas

2 touches arrière semi-arrondies

2 palettes arrière

Logement du connecteur

Mallette de transport

Pour profiter de cette impressionnante manette, il faudra toutefois débourser; son prix de vente conseillé est de 199,99$ US. Le prix canadien n’a pas encore été confirmé.

Les précommandes pour la DualSense Edge commencent le 25 octobre chez plusieurs détaillants.

