The Flash: accusé de cambriolage, Ezra Miller plaide non coupable

Ezra Miller a plaidé non coupable après avoir été accusé de cambriolage devant un tribunal du Vermont, lundi.

Miller, qui utilise des pronoms neutres, a été arrêté en août, accusé d'être entré par effraction dans une maison de Stamford, en mai, et d'y avoir volé trois bouteilles d'alcool alors que les résidents étaient absents.

Comparaissant à distance devant la Cour supérieure du Vermont, Miller a plaidé non coupable, selon Deadline.

AFP

Le juge de la Cour supérieure Kerry A. McDonald-Cady a ensuite énoncé les conditions de sa libération. Iel devra rester à distance de son voisin Isaac Winokur, chez qui iel a pénétré, et d'un autre résident du Vermont, Aiden Early. Le juge a déclaré à la star des Animaux fantastiques qu'iel ne pouvait « avoir aucun contact avec Isaac Winokur ou Aiden Early, que ce soit par téléphone, en personne, par courriel, par SMS, sur les réseaux sociaux » et « ne peut pas faire preuve d'abus contre eux ou les harceler ».

« Nous acceptons ces conditions », a déclaré l'avocate d'Ezra Miller, Lisa Shelkrot.

En juin, Ezra Miller a également été accusé d'avoir agi comme prédateur envers une adolescente et d'avoir hébergé une mère et ses trois jeunes enfants dans une ferme du Vermont. Iel a également été arrêté à Hawaï pour agression en mars et avril, la police locale révélant que la star avait fait l'objet de 10 appels aux forces de l'ordre pendant son séjour à Hilo.

Iel s'est excusé pour son comportement en août et a annoncé qu'iel suivait un traitement pour des « problèmes de santé mentale complexes » après une période de « crise intense ». Malgré ses problèmes personnels, le film de superhéros, The Flash, dans lequel Ezra Miller tient le rôle-titre, est toujours sur la bonne voie pour sortir en juin 2023.