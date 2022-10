The Sims: enfin un premier aperçu du prochain jeu principal de la série [VIDÉO]

Maxis a annoncé, mardi après-midi, qu'un nouveau jeu The Sims était bel et bien en développement, offrant même un tout premier aperçu.

Le jeu, qui porte le nom «Project Rene» pour le moment, a été annoncé dans le cadre d'une diffusion en direct «Behind the Sims Summit». Lyndsay Pearson de Maxis a eu le bonheur d'annoncer ce nouveau titre majeur que tous les fans de la franchise attendaient avec impatience. Pour les lecteurs intimes de Pèse sur start: oui, l'équipe a lâché un beau gros cri démesuré.

Pearson a toutefois souligné, à plusieurs reprises, que ce prochain titre principal de la série The Sims est encore en tout début de développement. Il faudra attendre encore plusieurs années avant de mettre la main dessus. On ne sait même pas s'il s'intitulera The Sims 5! Mais bon, je vais continuer de l'appeler The Sims 5. «Project Rene», c'est un peu weird.

La diffusion a donné un aperçu du mode de décoration, où l'on voit le joueur ajuster les formes d'un divan et même y ajouter des coussins. Ça peut sembler anodin, mais les fans fidèles vont rapidement constater que la personnalisation a été poussée au maximum. Malheureusement, il n'y a aucun aperçu des Sims en question. Bou!

On reconnaît des contrôles semblables à ceux des jeux Planet Coaster et Planet Zoo, où l'on peut vraiment pivoter un objet et le positionner comme on veut. C'est délicieux.

Aperçu de «Project Rene»

Ce nouveau titre aura également des options de construction multijoueur. De ce qu'on constate, nos amis pourrons carrément embarquer dans notre jeu et participer à la construction. Ce sera aussi une expérience cross-platform, donc compatible entre les plateformes, car on voit une joueuse consulter un catalogue sur son appareil mobile et continuer sa partie sur un ordinateur.

En attendant l'arrivée du prochain jeu The Sims, dans plusieurs années, on peut profiter de Sims 4, sorti en 2014, qui est gratuit partout depuis mardi. Bien entendu, cela ne comprend pas les nombreux contenus téléchargeables payants et les extensions majeures. Il faut quand même débourser une bonne somme d’argent si l’on veut profiter de tout ce que The Sims 4 peut offrir. Il n'y a pas de code motherlode pour la vraie vie, hélas.

