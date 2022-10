Enchères : 39 000 $US pour un iPhone 2007 !

Il y a sans doute de vieux appareils qui méritent qu’on les conserve !

Pour un collectionneur, un simple iPhone première génération vendu à une récente enchère ne vaut rien de moins que la rondelette somme de 39 500 $US, l’équivalent de 54 230 $CA.

Cet iPhone de seulement 8 Go avec une caméra de 2 mégapixels a été vendu par le site d’enchère LCG Auctions il y a trois jours. Son premier propriétaire en 2007 l’a acheté pour environ 600 $US. Près de 6,1 millions d’exemplaires d’iPhone première génération ont été produits après son lancement le 29 juin 2007, selon Wikipédia, lequel a été présenté plus tôt par Steve Jobs au Macworld le 9 janvier 2007.

Capture d'écran du premier système iPhone OS 1

Dans un état exceptionnel !

« Nous nous attendions à ce que les enchères pour cet article soient ferventes et elles n'ont pas déçu puisqu'une poignée de collectionneurs avides et sophistiqués ont fait passer le prix d'un peu plus de 10 000 $ le dimanche après-midi à ce montant record le dimanche soir », a déclaré Mark Montero, fondateur de LCG Auctions, dans un communiqué.

Le téléphone qui s'est vendu ce week-end était annoncé comme étant dans un « état exceptionnel », avec des étiquettes « immaculées » sous le sceau en plastique et aucun autocollant du marché secondaire sur la boîte.

Avec seulement 8 Go de stockage à l’époque, les iPhone d’aujourd’hui en possède au moins 128 Go.