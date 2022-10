Vos personnages de jeux vidéo préférés selon l’intelligence artificielle

Les programmes d’intelligence artificielle ont la cote ces temps-ci. Un peu partout sur la Toile, on retrouve des images amusantes générées par des programmes tels que Midjourney et DALL-E, que ce soit pour des raisons artistiques ou tout simplement pour faire un meme. Une couverture du magazine The Economist a même été générée par l’IA.

Chez Pèse sur start, on aime bien tester les outils d’IA pour analyser comment ceux-ci interprètent des trucs de la culture populaire. On a déjà transformé les chefs de partis en Pokémon, et on a généré des personnages populaires dans des situations cocasses. Les résultats sont très variables, mais toujours surprenants.

Cette fois-ci, on a voulu observer comment l’IA au penchant artistique Midjourney, qui fonctionne sur Discord, allait générer des images de personnages de jeux vidéo à partir d’une description très simple. On a écrit les noms des personnages et des jeux, ainsi que quelques mots descriptifs comme «réaliste» et «détaillé». On a accepté quelques révisions pour obtenir des résultats clairs, mais on a laissé le gros de la direction artistique à Midjourney.

Voici donc 20 personnages iconiques du jeu vidéo selon l’IA Midjourney!

Doom Guy (Doom)

Kazzie Charbonneau via Midjourney

On voit ici beaucoup d'éléments qui pourraient faire référence à la série Doom et ses thèmes, sans nécessairement reconnaître Doom Guy.

Arthur Morgan (Red Dead Redemption)

Kazzie Charbonneau via Midjourney

Une interprétation plutôt artistique du bon Arthur. J'ai gardé deux résultats...que je risque d'encadrer pour mon salon.

Bowser

Kazzie Charbonneau via Midjourney

L'IA aurait peut-être eu besoin d'un coup de main plus descriptif pour Bowser.

Cortana (Halo)

Kazzie Charbonneau via Midjourney

Pas si mal! Ici, le mot «Halo» (auréole) a été représenté visuellement.

Big Daddy (BioShock)

Kazzie Charbonneau via Midjourney

Je suis franchement impressionnée par cette interprétation. Ça ressemble réellement à un Big Daddy, pas juste dans la forme mais aussi dans le style artistique adopté.

Geralt of Rivia (The Witcher)

Kazzie Charbonneau via Midjourney

Geralt un peu plus âgé, mais on le reconnaît rapidement.

Jill Valentine (Resident Evil)

Kazzie Charbonneau via Midjourney

Un résultat un peu plate, mais Jill Valentine a eu plusieurs looks au fil des ans. L'IA ne savait peut-être pas où aller!

Joel Miller (The Last of Us)

Kazzie Charbonneau via Midjourney

Un Joel très jeune!

Kratos (God of War)

Kazzie Charbonneau via Midjourney

Les yeux sont un peu étranges, mais on a certainement un Kratos ici.

Lara Croft (Tomb Raider)

Kazzie Charbonneau via Midjourney

Lara Croft est très réussie!

Link (The Legend of Zelda)

Kazzie Charbonneau via Midjourney

Ce résultat semble s'inspirer de Breath of the Wild. Très joli.

Master Chief (Halo, encore)

Kazzie Charbonneau via Midjourney

Un peu chaotique mais on reconnaît Master Chief!

Nathan Drake (Uncharted)

Kazzie Charbonneau via Midjourney

Midjourney ne semble pas s'inspirer du rôle de Tom Holland au cinéma pour Nathan Drake.

Pikachu (Pokémon)

Kazzie Charbonneau via Midjourney

Terrifiant.

Pyramid Head (Silent Hill)

Kazzie Charbonneau via Midjourney

Aussi terrifiant que Pikachu, mais pour d'autres raisons.

Samus Aran (Metroid)

Kazzie Charbonneau via Midjourney

Pas pire!

Solid Snake (Metal Gear)

Kazzie Charbonneau via Midjourney

Agréablement surprise de ce résultat. Je m'attendais à voir un serpent!

Mario

Kazzie Charbonneau via Midjourney

Terrifiant? Fascinant? Difficile à dire. Mais on dirait que le chapeau mélange le «M» avec une forme de champignon. Intéressant.

Yoshi

Kazzie Charbonneau via Midjourney

Un résultat un peu bizarre.

Princesse Zelda (The Legend of Zelda)

Kazzie Charbonneau via Midjourney

Je ne pouvais pas choisir entre ces deux propositions. On reconnaît notre princesse Zelda ici!

