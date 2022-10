Final Fantasy XVI se dévoile encore plus dans une nouvelle bande-annonce [VIDÉO]

Jeudi matin, Square Enix a publié une bande-annonce surprise de Final Fantasy XVI pour le plus grand plaisir des fans de la franchise. La vidéo promet une tonne de fantaisie médiévale, d’intrigue politique et des invocations classiques de la série.

Intitulée Ambition, la bande-annonce nous plonge dans le royaume de Valisthea qui abrite un peuple connu sous le nom de Dominants, des hommes et des femmes ayant le pouvoir d'invoquer les Eikons. La vidéo présente un avant-goût de l'histoire de Clive Rosfield, un guerrier connu comme le First Shield of Rosaria, et de son jeune frère Joshua, un Dominant qui exerce le pouvoir de Phoenix.

Bande-annonce «Ambition» - Final Fantasy XVI

La vidéo présente également des invocations connues des joueurs de Final Fantasy, telles que Garuda, Ifrit, Bahamut, Titan, Odin et plus encore.

Final Fantasy 16 a toujours comme fenêtre de sortie l’été 2023. Le jeu RPG de Square Enix est prévu sur PlayStation et Windows PC.

