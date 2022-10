Attention, des fuites de God of War: Ragnarök circulent déjà sur la Toile

Des captures d’écran de God of War: Ragnarök circulent malheureusement déjà sur la Toile et pourraient se retrouver sur vos fils d’actualité. Non, on ne va pas les diffuser ici.

La fuite contient des images de God of War: Ragnarök avec des divulgâcheurs importants du jeu, qui sort en novembre. La théorie avancée par VGC, qui a consulté la fuite, est qu’il s’agit d’un média (ou créateur de contenu) qui ne s’est pas rendu compte du dévoilement des captures d’écran de la PS5. On s'imagine que plusieurs journalistes vérifieront les paramètres de partage de leurs consoles aujourd'hui!

Ce qu’on suggère aux gens qui ont l’intention de jouer à God of War: Ragnarök: évitez Reddit, et désabonnez-vous des mots-clics en lien avec le jeu sur Twitter. Même si les premiers tweets de la fuite ont été supprimés, les images font le tour de la Toile. Un autre bon conseil serait d'éviter les chaînes Twitch qui diffusent des séances de la série God of War, car des utilisateurs peuvent s'amuser à spoiler le nouveau chapitre autant au streameur qu'à sa communauté.

Le développeur Cory Barlog, de Santa Monica Studio, le studio derrière la franchise, semble avoir fait référence à la fuite lundi matin sur Twitter:

Une image qui vaut mille mots!

God of War: Ragnarök sort le 9 novembre sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Suivez Pèse sur start pour notre critique!

