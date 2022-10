James Gunn et Peter Safran choisis à la tête de DC Studios

Warner Bros. Discovery a finalement trouvé à qui confier les clés de DC Studios: le réalisateur de Guardians of the Galaxy et Suicide Squad, James Gunn et le producteur Peter Safran.

• À lire aussi: Henry Cavill confirme son retour dans le rôle de Superman

• À lire aussi: Fallout: Vault 33 se dévoile avec une première image de la série télé Amazon

Gunn et Safran agiront à titre de coprésidents et PDG de DC Studios.

Selon les informations recueillies par The Hollywood Reporter, Gunn se concentrera sur le côté créatif de l’univers DC au cinéma, à la télévision et en animation, tandis que Safran se concentrera sur le côté commercial et la production. Les deux hommes devraient également continuer à réaliser et à produire des projets, respectivement.

Le duo répondra directement à David Zaslav, président et PDG de Warner Bros. Discovery, et sera également en communication avec les coprésidents et PDG de Warner Bros Film Group. Gunn et Safran débuteront leurs nouvelles fonctions le 1er novembre. Des sources disent que le contrat serait d’une durée de quatre ans, selon The Hollywood Reporter.

Exclusivité à DC

Les sources de The Hollywood Reporter rapportent également que James Gunn ne pourra plus réaliser de séries télé ou de films pour Marvel en raison de son nouveau poste, et sera donc exclusivement lié à Warner Discovery et DC. Les sorties de ses projets dans le MCU, Guardians of the Galaxy Vol. 3 et The Guardians of the Galaxy Holiday Special, sont toujours prévues.

Pour Peter Safran, sa maison de production The Safran Company continuera d'être dirigée par son président John Rickard. Plusieurs projets sont déjà amorcés, y compris avec Warner et DC, dont un long métrage d'action Heads of State avec Idris Elba et John Cena, en préparation chez Amazon Studios.

Ce vent de changement pourrait être positif pour l’univers DC. «DC compte parmi les personnages les plus divertissants, puissants et emblématiques au monde et je suis ravi que les talentueux James et Peter rejoignent notre équipe de classe mondiale et supervisent la direction créative de l'univers DC légendaire », a déclaré Zaslav dans un communiqué. «Leurs décennies d'expérience dans le cinéma, leurs liens étroits avec la communauté créative et leurs [anciens projets] enthousiasmants les fans de superhéros du monde entier les rendent particulièrement qualifiés [...].»

«Notre engagement envers Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn et le reste des personnages de DC n'a d'égal que notre engagement envers la merveille de possibilité humaine que ces personnages représentent», ont déclaré Gunn et Safran. «Nous sommes ravis de revigorer l'expérience [cinématographique] à travers le monde en racontant certainement des histoires les plus grandes, les plus belles et les plus grandioses jamais racontées.»

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s