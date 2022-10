Henry Cavill n'a jamais perdu l'espoir de rejouer un jour le rôle de Superman

L'acteur britannique a fait ses débuts dans le rôle de Clark Kent et de son alter ego dans le film Man of Steel en 2013. Henry Cavill a toujours exprimé son désir de continuer à jouer le personnage et son souhait a finalement été entendu. Son retour a été confirmé dans le dernier film de DC, Black Adam.

Lors de l'enregistrement en direct du podcast Happy Sad Confused à New York, le comédien a insisté sur le fait qu'il n'a «jamais perdu espoir» de reprendre le rôle un jour.

«Le personnage représente tellement pour moi. Cela fait cinq ans maintenant. Je n'ai jamais perdu espoir. C'est incroyable d'être ici maintenant pour en parler à nouveau. Il y a un avenir tellement brillant pour le personnage. Je suis tellement excité de raconter une histoire avec un Superman énormément joyeux », a-t-il déclaré.

Il a révélé que son apparition pendant la séquence du générique de Black Adam était tellement secrète qu'il n'a même pas pu dire à l'équipe de production de sa série Netflix, The Witcher, la vraie raison pour laquelle il avait besoin d'un peu de temps libre sur le tournage.

Henry Cavill a confié que remettre le costume de Superman après une si longue pause était l'un des «meilleurs moments de ma carrière».

«C'était un moment très fort pour moi. Je n'étais pas sûr de ce que je ressentirais... Est-ce que ça serait quelque chose lié à l'émotion parce que j'ai remis le costume de Man of Steel?», explique-t-il. «J'ai choisi celui-là en particulier à cause de la nostalgie attachée au costume. Il était important pour moi de me tenir là et de profiter de ce moment. C'est l'un des meilleurs moments de ma carrière. C'est formidable d'avoir l'occasion de le porter à nouveau», a-t-il ajouté.

Lorsqu'on lui a demandé des nouvelles d'un nouveau film sur Superman, il a répondu avec franchise: «Vous savez que je ne peux pas parler de ça».

Black Adam, avec Dwayne Johnson, est actuellement à l'affiche dans les cinémas.

