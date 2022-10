Zoe Saldaña avait peur de tourner sous l'eau pour la suite d'«Avatar»

Dans Avatar: The Way of Water, le réalisateur James Cameron a troqué la forêt tropicale par l'océan, et ses acteurs ont dû apprendre à retenir leur souffle pendant plusieurs minutes pour filmer des scènes sous l'eau. Dans une entrevue avec New York Times, Zoe Saldaña, qui joue le rôle de Neytiri dans la franchise, a admis que ce défi l'avait terrifiée.

• À lire aussi: Henry Cavill n'a jamais perdu l'espoir de rejouer un jour le rôle de Superman

• À lire aussi: James Gunn et Peter Safran choisis à la tête de DC Studios

«La première étape est de faire semblant jusqu'à ce que vous y arriviez. Vous dites à votre patron: "Oui, absolument, je suis tellement excitée." Puis, c'est l'horreur totale: "Qu'est-ce que je vais faire?" Au mieux, vous en sortez avec une toute nouvelle aptitude, mais j'avais peur», a-t-elle partagé.

«Je descends de générations d'insulaires, et ce que les gens ne savent pas de la vie sur les îles, c'est que si vous venez d'îles qui ont été colonisées, un grand pourcentage des gens ne savent pas nager. À travers le folklore, on vous apprend à aimer l'océan comme si c'était une déesse, mais vous le craignez.»

Malgré sa peur initiale, l'actrice américaine s'est sentie «très compétitive» face à cette tâche et était déterminée à retenir sa respiration le plus longtemps possible. Elle y est parvenue pendant près de cinq minutes, mais Sigourney Weaver l'a battue avec six minutes et demie et Kate Winslet, avec sept.

«Kate est un démon de la préparation, elle a donc choisi le plongeon libre pour construire son personnage», a déclaré James Cameron à propos du record personnel de l’actrice anglaise. «Le personnage de Kate a grandi sous l'eau en tant que Na'vi adapté à l'océan – ils sont si différents physiquement des Na'vi de la forêt que nous les classerions presque comme une sous-espèce. Elle devait donc être d'un calme absolu sous l'eau, et il s'est avéré qu'elle était naturellement douée.»

On aura la chance de voir les prouesses aquatiques de Saldaña, Winslet et Weaver, et celles du reste de la distribution à la sortie d’Avatar: The Way of Water, le 16 décembre prochain.

Bande-annonce - Avatar: The Way of Water

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s