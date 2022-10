Le «meme» d'Homer Simpson immortalisé sur des chaussures Stan Smith adidas [PHOTOS]

Une nouvelle collaboration entre Les Simpson et la marque adidas verra bientôt le jour, et un modèle de chaussures a retenu notre attention.

La semaine dernière, la compagnie a dévoilé des chaussures Superstar recouvertes de laine bouclée bleue représentant la chevelure de l’une des mamans les plus célèbres de la télévision, Marge Simpson. Bien que ces Superstar soient extrêmement adorables, une autre paire est venue voler la vedette cette semaine.

Courtoisie Adidas

Le média B/R Kicks a partagé en exclusivité des images de chaussures Stan Smith arborant aux talons la fameuse scène (et le meme) de Homer Simpson disparaissant dans les buissons.

Plutôt que de répéter la formule du modèle Marge Simpson, les Stan Smith Homer Simpson sont plus minimalistes, mais Adidas a gardé le look classique du modèle original. La reproduction de la scène iconique se trouve sur le talon.

Adidas a également gravé en doré le nom d'Homer Simpson sur le côté de la chaussure et a remplacé le portrait de Stan Smith par celui d’un Homer au regard absent.

Peu d'information sur la sortie de la collection Les Simpson est disponible pour le moment, mais comme pour les anciennes collaborations, on pourra mettre la main dessus via le site web adidas et chez les détaillants participants dès sa sortie.

