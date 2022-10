PS5: les SSD M.2 Corsair MP600 PRO LPX de 1 To et 2 To à leur plus bas prix

Est-il temps d’ajouter de l’espace de stockage à votre PS5? Ça tombe bien, puisque l’un des meilleurs disques SSD optimisés pour la console est actuellement offert à son plus bas prix.

Le Corsair MP600 PRO LPX, muni d’un dissipateur de chaleur, est actuellement en promotion et est un excellent choix à considérer pour offrir plus d’espace à son PC ou sa PlayStation 5.

Pour un temps limité, on peut obtenir les formats 1 To et 2 To de Corsair à leur plus bas prix.

Les disques SSD Corsair MP600 PRO LPX offrent une bande passante et un débit haute performance dans les normes recommandées par Sony pour la PlayStation 5. Que ce soit pour le PC ou la PS5, ces disques SSD seront toujours un ajout pratique pour les gamers qui veulent profiter au maximum de leurs jeux.

Pour commander l’un des deux SSD Corsair MP600 PRO LPX:

Disque SSD M.2 Corsair MP600 PRO LPX Optimisé pour la PS5 *Les prix peuvent changer sans préavis. 159,99 $ 1 To

289,99 $ 2 To

