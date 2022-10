Razer: 76$ de rabais sur la souris de jeu sans fil DeathAdder V2 Pro

Très appréciée par les gamers, la souris de jeu sans fil DeathAdder V2 Pro de Razer est actuellement en solde.

Habituellement vendue à 179,99$, la souris de jeu est offerte à 103,99$ pour un temps limité chez Razer.

La DeathAdder V2 Pro est munie d’un capteur optique 20 000 DPI, de 8 boutons programmables et d'un éclairage personnalisable RVB Chroma. De plus, sa forme ergonomique et son autonomie de 70 heures permettent à son utilisateur de participer à de longues sessions de jeu.

Souris de jeu sans fil DeathAdder V2 Pro de Razer Capteur optique 20 000 DPI, 8 boutons programmables, éclairage RVB Chroma et plus encore *Les prix peuvent changer sans préavis. 103,99 $ Razer

109,99 $ Amazon Canada

99,99 € Amazon France

