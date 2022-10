Si Walter White de Breaking Bad était dans Skyrim [VIDÉO]

Et si Walter White, le «protagoniste» de Breaking Bad, était dans le jeu Skyrim?

Voilà une question que personne ne s’est posée. Sauf Dylan Powers, un youtubeur avec une grande imagination et une bonne dose de talent en montage.

Il y a un mois, le youtubeur a eu la brillante idée d’inclure le bon (ou pas si bon) Walter White dans plusieurs plans iconiques du jeu de Bethesda The Elder Scrolls V: Skyrim. On souligne que ça fait un mois, car on est en retard sur la nouvelle, mais on veut l’assumer.

On ne va pas en dire plus, car la vidéo mérite d’être vue sans spoilers. La voici donc.

Walter White dans Skyrim

Walter White ferait un maudit bon dragonborn, en tout cas.

