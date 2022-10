The Witcher: Liam Hemsworth remplacera Henry Cavill dans le rôle de Geralt

Samedi après-midi, Netflix a laissé tomber une bombe sur la tête des fans de The Witcher. Pour la saison 4, Geralt of Rivia ne sera plus joué par Henry Cavill, mais plutôt par Liam Hemsworth.

• À lire aussi: Henry Cavill n’a jamais perdu l’espoir de rejouer un jour le rôle de Superman

• À lire aussi: James Gunn et Peter Safran choisis à la tête de DC Studios

«Mon voyage en tant que Geralt of Rivia a été rempli à la fois de monstres et d’aventures, hélas, je déposerai mon médaillon et mes épées pour la saison 4», a déclaré Cavill sur son compte Instragram. «À ma place, le fantastique M. Liam Hemsworth reprendra le rôle du White Wolf. [...] je passe le flambeau avec révérence pour le temps passé à incarner Geralt et avec enthousiasme de voir comment Liam verra cet homme des plus fascinants et nuancés.»

De son côté, Hemsworth est très excité d’incarner ce rôle important. Bien entendu, il s’est permis de rendre hommage à Cavill et à son travail dans le rôle du Witcher, sur Instagram. «Henry Cavill a été un Geralt incroyable, et je suis honoré qu’il me passe les rênes et me permette de reprendre les lames de White Wolf pour le prochain chapitre de son aventure. Henry, je suis fan de toi depuis des années et j’ai été inspiré par ce que tu as apporté à ce personnage bien-aimé. J’ai peut-être de grosses bottes à remplir, mais je suis vraiment ravi d’entrer dans le monde de The Witcher.»

La nouvelle arrive après l’annonce du retour de Cavill dans le rôle de Superman. On ne sait pas si ces deux décisions sont toutefois liées.

Réactions vives en ligne

Ce changement d’acteur principal est une surprise pour les fans. Étonnant de voir cette nouvelle sachant qu’en 2021, Cavill avait partagé à The Hollywood Reporter qu’il prévoyait de donner suite à l’objectif de la créatrice de la série, Lauren Schmidt Hissrich, de faire au moins sept saisons.

Évidemment, la toile s’est rapidement embrasée à la suite de l’annonce.

I need someone from The Witcher team to leak everything I am simply too nosy what kind of shit do you have to pull to make a LEAD ACTOR leave lmaooo — Alek (@felrija) October 29, 2022

The Witcher fans watching Season 4 starring Liam Hemsworth instead of Henry Cavill: pic.twitter.com/0gYEzEvIev — BLURAYANGEL 🦇 (@blurayangel) October 29, 2022

yes i wanted henry cavil to be superman again BUT NOT AT THE COST OF LOSING HIM AS GERALT THE WITCHER pic.twitter.com/ZuGVIq4ju1 — 90's baby born in the fires of chaos | سيمن آدن (@PepRed) October 29, 2022

Il faudra encore patienter avant de juger Hemsworth dans le rôle de Geralt, puisque la troisième et dernière saison avec Cavill est prévue à l’été 2023. En attendant, The Witcher: Blood Origin, un antépisode de quatre épisodes, sortira le 25 décembre sur Netflix et met en vedette Sophia Brown, Michelle Yeoh et Laurence O’Fuarain.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s