God of War Ragnarök est une excellente thérapie parent-enfant pour Ben Stiller et d’autres vedettes [VIDÉO]

PlayStation a publié une nouvelle publicité pour God of War Ragnarök intitulée «All Parents Can Relate» tout à fait hilarante, mettant en vedette Ben Stiller et d’autres célébrités.

«Qu'est-ce que les vrais parents pourraient apprendre de la relation entre Kratos et Atreus? Que vous soyez une célébrité célèbre ou un dieu troublé, la parentalité est toujours un travail en cours.» À quelques jours de la sortie de la suite tant attendue de God of War, PlayStation montre au monde entier comment les parents et enfants peuvent bénéficier de du jeu.

Mettant en vedette Ben Stiller, LeBron James et John Travolta, la vidéo montre comment God of War Ragnarök peut inspirer les parents à devenir meilleur, notamment en portant le costume de Kratos.

Il faudra encore patienter avant de bénéficier des conseils que God of War Ragnarök offrira aux parents en quête de réponses. Sa sortie est prévue sur PlayStation 5 et PlayStation 4 le 9 novembre.

Publicité - God of War Ragnarök «All Parents Can Relate»

