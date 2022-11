The Last of Us: la date du début de la série aurait été dévoilée

Il semble que HBO ait dévoilé la date de la première de l’adaptation The Last of Us sur la page d’accueil de l’émission. Ce serait donc le 15 janvier prochain qu’on aurait rendez-vous avec Joel et Ellie au petit écran.

Selon Eurogamer, la date ne serait visible que pour les titulaires de compte HBO aux États-Unis. Au moment d'écrire ces lignes, le site Web indique toujours la date de sortie de l'émission comme «2023».

En Europe, Sky aurait également publié sur sa plateforme que la date de sortie serait le 16 janvier, et compte tenu de la différence dans les fuseaux horaires, la théorie du 15 janvier tiendrait donc la route.

Créée par Craig Mazin (Chernobyl) et le cerveau derrière le jeu, Neil Druckmann, la série met en vedette Pedro Pascal (The Mandalorian) et Bella Ramsey (Becoming Elizabeth) dans les rôles de Joel et Ellie. Avec ses dix épisodes, la série suivra le duo à travers les États-Unis alors qu’il tente de survivre dans un monde postapocalyptique brutal, rempli de créatures infectées.

À moins d’un changement de la part de HBO, The Last of Us devrait donc débuter le 15 janvier prochain.

Bande-annonce - The Last of Us

