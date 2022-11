Essai: vous aimerez la Razer Kishi V2 pour iPhone, si et seulement si...

La Razer Kishi V2 pour iPhone pourrait bien être la manette idéale en voyage, pourvu que ces cinq conditions soient réunies.

Vous avez un iPhone (évidemment)

La Razer Kishi est une manette portative, qui peut être étirée et dans laquelle vous insérez un iPhone (tous les modèles depuis l’iPhone 6S sont compatibles). On a alors l’impression de tenir une Steam Deck entre nos mains, mais on a payé 129$ plutôt que 499$.

Si vous avez un téléphone Android, vous pourrez évidemment opter plutôt pour la Razer Kishi V2 pour Android, dotée d’un port USB-C.

Vous aimez les jeux dans le nuage ou Apple Arcade

Photo: Maxime Johnson. «A Plague Tale: Requiem», via le service de jeu infonuagique Xbox Game Pass Ultimate, est le genre de titre parfait pour la Razer Kishi V2.

Comme manette, la Kishi V2 s’en tire plutôt bien. La qualité des boutons ABXY laisse à désirer (de grâce, Razer, pour la V3, faites-nous payer 5$ de plus et mettez des boutons qui ont de l’allure), mais pour le reste, la prise en main est assez confortable, les manches sont précis et les boutons directionnels sont honnêtes.

Malheureusement, les jeux mobiles, eux, sont souvent mal adaptés aux manettes de ce genre. La plupart des titres sont en effets optimisés une utilisation sur un écran tactile avant tout. Les boutons physiques sont donc souvent désavantageux. Certains jeux, comme Call of Duty Mobile, ne supportent d’ailleurs tout simplement pas la manette.

Photo: Maxime Johnson. Une chance que Super Smash Bros n’est pas offert sur l’iPhone, car les boutons de la Kishi V2 ne résisteraient pas à un tel assaut.

Photo: Maxime Johnson. La Kishi V2 est dotée de deux boutons programmables (L4 et R4) près des gâchettes. On cherche encore leur utilité.

Les meilleurs jeux à utiliser avec la Kishi V2 sont donc ceux conçus pour être joués avec un contrôleur, tout particulièrement les jeux dans le nuage (comme ceux de la Xbox Game Pass). La bibliothèque de jeux d’Apple Arcade offre aussi parfois de bons titres, mais encore là, pas toujours. (Le jeu de course Horizon Chase 2, par exemple, fonctionne bien avec une manette mais, puisqu’il est conçu pour ceux qui jouent sans, on a l’impression qu’une manette de NES aurait été suffisante pour contrôler sa voiture.)

Vous jouez sur la route

Photo: Maxime Johnson. Je n’ai finalement pas utilisé la Razer Kishi V2 lors de mon dernier voyage en Europe. Peu importe: elle ne prenait pas beaucoup de place dans mon sac.

Ce que j’aime le plus de la Kishi V2, c'est son format, mince et petit lorsque refermé. Elle est d’ailleurs assez petite pour être transportée sans hésitation, même si votre sac est déjà plein, que ce soit pour un voyage, un long déplacement en transport en commun ou une attente de deux jours à l’urgence. Autre avantage: elle n’est dotée d’aucune batterie, vous n’avez donc jamais besoin de vous demander si vous l’avez rechargée (un port externe permet d’ailleurs de recharger son téléphone pendant qu’on joue).

Cela dit, force est de constater que, même si j’aime bien la Kishi V2, son ergonomie est inférieure à celle des vraies manettes de Microsoft et de Playstation. Si vous prévoyez utiliser l’appareil principalement à la maison, votre argent sera mieux investi dans un petit support en plastique, qui coûte environ 20$ et qui permet d’utiliser directement le contrôleur de sa Xbox ou de sa PS5 avec son téléphone (comme celui-ci).

L’application mobile Backbone ne vous intéresse pas

Photo: Maxime Johnson. L’application mobile Razer Nexus est sans intérêt.

Inutile de se le cacher: Razer s’est beaucoup inspiré de la manette Backbone One pour le nouveau design de sa Kishi.

Si l’entreprise a rattrapé – et même dépassé dans certains cas – son concurrent sur la plupart des points, il y a toujours un domaine où Backbone mène le bal: l’application mobile. Alors que celle de Backbone regorge de fonctionnalités (diffuser vers Twitch et faire un montage de ses meilleurs moments de jeu, par exemple), celle de Razer, la Razer Nexus, est plutôt minimaliste.

Et je n’utilise pas «minimaliste» dans le sens noble du terme, pour dire «beau» et «épuré», mais plutôt dans le sens où les développeurs (des stagiaires d’été, je présume) n’ont fourni qu’un minimum d’efforts lors de sa conception. Tant qu’à offrir si peu de fonctionnalités – on y retrouve surtout une liste arbitraire de jeux à télécharger –, Razer aurait dû se limiter aux outils de base, comme assurer la mise à jour du micrologiciel de la manette.

Cela dit, l’application de Backbone est payante après la première année et, personnellement, je ne payerais pas pour cette dernière, alors l’application de Razer, même si elle est inférieure, n’est pas une raison de délaisser la Kishi pour autant.

Vous prévoyez conserver votre téléphone pour longtemps

Photo: Maxime Johnson. Le port Lightning limite la durée de vie de la Razer Kishi V2 pour iPhone.

Les jours du port Lightning sont comptés, avec l’entrée en vigueur en Europe de la loi qui obligera les fabricants à adopter en 2024 le port USB-C pour la recharge de leurs petits appareils électroniques, comme l’iPhone.

Selon toutes vraisemblances, l’iPhone 15 sera ainsi doté d’un port USB-C. Si vous prévoyez changer d’iPhone l’an prochain, votre Razer Kishi V2 sera de courte durée. Si vous avez une autre marque de téléphone, cette transition ne vous concerne pas, puisque la Kishi V2 pour Android est déjà dotée d’un port USB-C.

On aime

Le design pratique pour les déplacements.

Les adaptateurs de caoutchouc qui peuvent être retirés pour jouer tout en conservant l’étui de son iPhone.

La qualité de la manette, suffisante pour jouer à la plupart des jeux.

On aime moins