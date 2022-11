Henry Cavill «ne savait pas» que Stephenie Meyer voulait qu'il joue dans Twilight

Henry Cavill a été surpris d'apprendre qu'il était le premier choix de Stephenie Meyer pour jouer Edward Cullen dans Twilight.

Lorsque Summit Entertainment a acquis les droits de la saga afin de l'adapter au cinéma, en 2007, l’autrice écrit qu'elle était déçue que la vedette de Man Of Steel soit trop vieille pour jouer le vampire. « La chose la plus décevante pour moi est de perdre mon parfait Edward. Henry Cavill a maintenant 24 ans, avait-elle déclaré. Laissons-nous un moment de calme pour pleurer. »

L'intéressé a réagi à ses propos dans un récent épisode du podcast Happy Sad Confused. « Je ne savais pas qu'ils voulaient me choisir et Internet n'était pas tout à fait l'outil qu'il est maintenant, a-t-il indiqué, selon Just Jared. Je ne l'ai su qu'après coup. J'étais genre : '' Oh d'accord, ça aurait été cool. " »

La vedette a cependant ajouté qu'être passé à côté du rôle n'était pas si mal. « En fait, j'ai été à deux doigts de décrocher pas mal de trucs que je n'ai pas eus, mais c'est drôle que les gens pensent que c'est une mauvaise chose... À Hollywood, ou dans le monde du théâtre, tout le monde essaie tout le temps d'obtenir un rôle et ils ne l'obtiennent pas nécessairement. Et donc, avoir l'opportunité d'être sous les feux de la rampe en ayant raté de grands rôles est une bonne chose, plutôt qu'une mauvaise. »

Edward Cullen a finalement été joué par Robert Pattinson.