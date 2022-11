Quelles sont les séries préférées des millénariaux et zoomers?

Les amateurs du petit écran ne sont jamais à court de séries télé à regarder. Malgré les générations, les Américains sont tout aussi friands de nouvelles séries que de plus anciennes productions. Mais une série semble mettre tout le monde d'accord. Une idée?

Parmi les séries actuellement diffusées aux États-Unis, Stranger Things fait l'unanimité aussi bien chez la génération Z que chez les millénariaux, selon le dernier rapport de YPulse, Media Consumption Monitor*. Un joli cadeau à l'aube de la journée «Stranger Things Day», le 6 novembre, qui marque la date de la disparition du personnage de Will Byers dans le monde à l'envers.

Ce résultat n'est pourtant pas étonnant puisque la quatrième saison s'est imposée comme la deuxième série la plus regardée de tous les temps sur Netflix et la première série anglophone de la plateforme. La série a comptabilisé plus d'un milliard d'heures de visionnage. Stranger Things a même influencé le retour de Kate Bush avec la chanson Running Up That Hill.

Dans son ensemble, les jeunes spectateurs sont plus susceptibles de citer une série animée comme série préférée, comme Family Guy, The Simpsons ou encore Rick and Morty, troisième de leur classement. D'après les résultats de l'étude, 35% des personnes interrogées faisant partie de la génération Z regardent des dessins animés toutes les semaines, ou plus souvent, contre 21% pour les millénariaux. Les 18-24 ans privilégient également les séries avec des personnages dont l'âge est plus proche du leur comme Euphoria, Outer Banks et Cobra Kai.

Du côté des millénariaux, les séries fantastiques et de science-fiction tirent leur épingle du jeu. Si Stranger Things arrive premier, House of the Dragon, The Lord of the Rings: The Rings of Power ou encore The Walking Dead et The Handmaid's Tale s'imposent dans le classement. Ces derniers semblent aussi être plus attirés par les séries dramatiques qu'ils regardent régulièrement pour 32% d'entre eux contre 21% chez la génération Z.

Enfin, Netflix est encore une fois le grand vainqueur du sondage et réussit même à séduire avec la mini-série Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, et ce malgré le buzz négatif.

Si les nouvelles séries comme House of the Dragon ont clairement séduit le public, les spectateurs restent pourtant loyaux à des anciennes séries telles que Grey's Anatomy et The Walking Dead, et ce, toutes générations confondues.

Série télévisée préférée actuellement diffusée chez les Américains, 13-39 ans

1. Stranger Things

2. Grey’s Anatomy

3. House of the Dragon

4. Cobra Kai

5. Family Guy

6. Rick and Morty

7. The Walking Dead

8. Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

9. The Lord of the Rings: The Rings of Power

10. The Handmaid’s Tale

Série télévisée préférée actuellement diffusée pour la génération Z

1. Stranger Things

2. Cobra Kai

3. Rick and Morty

4. Outer Banks

5. The Walking Dead

6. Euphoria

7. Grey's Anatomy

8. Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

9. The Simpsons

10. Family Guy

Série télévisée préférée actuellement diffusée pour les millénariaux

1. Stranger Things

2. Grey's Anatomy

3. House of the Dragon

4. Family Guy

5. Cobra Kai

6. The Lord of the Rings: The Rings of Power

7. Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

8. The Walking Dead

9. The Handmaid's Tale

10. Rick and Morty

*Sondage réalisé auprès de 1.500 Américains âgés de 13 à 39 ans, en octobre 2022.