John Wick: un jeu AAA de la franchise pourrait voir le jour

Un jeu AAA mettant en vedette l’assassin à la retraite John Wick pourrait voir le jour.

Dans un récent appel avec les investisseurs, rapporté par IndieWire, le PDG de Lionsgate, Jon Feltheimer, a confié que les dirigeants souhaitaient profiter du succès de la série de films et créer un projet de jeu vidéo d’envergure. Il a affirmé que des propositions avaient déjà été soumises.

«Je ne veux pas trop m’avancer, mais nous pensons qu’il y a un gros jeu AAA à faire avec John Wick», a-t-il déclaré. «Nous sommes certainement intéressés de faire avancer [le projet], mais je ne veux pas en dire plus à ce sujet pour le moment.»

Ce ne serait pas le premier jeu pour la franchise. Le jeu indépendant John Wick Hex est sorti en 2020 et a été développé par Mike Bithell, à qui l'on doit Thomas Was Alone et prochainement Tron: Identity. Il s’agit d’un jeu de stratégie rapide et axé sur l'action qui force le joueur à penser comme John Wick.

Il est encore tôt pour spéculer sur d’autres détails entourant un possible jeu AAA. En attendant, on reverra Keanu Reeves dans son rôle iconique dans la suite John Wick: Chapter 4, dès le 24 mars 2023.

