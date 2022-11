Alerte stock: la PlayStation 5 édition disque avec God of War Ragnarök en stock au prix régulier

Jusqu’à épuisement de stock, il est possible de mettre la main sur un ensemble PlayStation 5 avec disque et God of War Ragnarök, un station de charge et 50$ sur PS Store.

Offerte à 819,92$, l’offre groupée comprend la console avec lecteur de disque, le jeu de God fo War Ragnarök, une station de charge pour les manettes DualSense et 50 $ sur le PS Store. Sachant que cet ensemble coûte 739,99 $, que la station revient à 39,99 $ en temps normal et qu'il y a 50 $ en carte-cadeau, on sauve 10$ avec cette offre de Walmart.

Assurez-vous de bien choisir l’ensemble vendu et expédié par Walmart.

Pour commander l’ensemble PS5 God of War Ragnarök:

Ensemble PlayStation 5 du jeu God of War Ragnarök + Chargeur Manette de jeu sans fil DualSense pour PlayStation 5 et 50 $ PSN Card Comprend le jeu «God of War Ragnarök» *Les prix peuvent changer sans préavis. 819,92 $ Walmart Canada

