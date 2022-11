Shawn Levy serait en pourparlers pour réaliser un film Star Wars

Shawn Levy serait en négociations avec Lucasfilm pour réaliser un film Star Wars, selon Variety.

Le média n'a pas rapporté ses sources ni publié de détails sur le long-métrage ou les négociations elles-mêmes. Néanmoins, le réalisateur d'Adam à travers le temps a partagé des captures d'écran de la nouvelle sur ses comptes Twitter et Instagram mardi , confirmant apparemment l'article de Variety.

Shawn Levy a légendé son message : « L'enfant en moi est en train de perdre la tête. L'adulte en moi aussi. »

Le cinéaste prolifique travaille actuellement aux côtés de Ryan Reynolds et Hugh Jackman sur Deadpool 3, dont la sortie est prévue en novembre 2024. Il est également attendu sur le plateau de la cinquième et dernière saison de Stranger Things, dont le tournage débutera en 2023.

La prochaine série limitée de Shawn Levy pour Netflix, All The Light We Cannot See, est en postproduction et développée avec le scénariste et réalisateur britannique Steven Knight, créateur de Peaky Blinders.