Une série télé Indiana Jones serait en développement pour Disney+

Variety a rapporté mardi que Disney aurait démontré un intérêt pour une série télé indiana Jones pour sa plateforme Disney+.

Selon les sources de Variety, l’idée aurait été lancée dans l’une des réunions générales des scénaristes par Disney et Lucasfilm. Depuis, les deux studios seraient à la recherche d’un.e scénariste pour le faire.

Les détails à savoir s’il s’agira d’un antépisode ou d’une suite des films n’auraient pas encore été déterminés. La série se déroulerait dans l'univers d’Indiana Jones; on ne sait donc pas si le célèbre archéologue y figurera.

La décision de développer une série télé d'Indiana Jones pourrait potentiellement avoir été prise quand Harrison Ford a déclaré que le cinquième film, prévu en 2023, serait son dernier dans la peau du professeur. De plus, les sources affirment que Disney explorerait actuellement les options pour maintenir la franchise en vie.

Si la série se réalise, ça ne serait pas le premier projet télé pour la franchise. De 1992 à 1993, ABC avait diffusé deux saisons de The Young Indiana Jones Chronicles et quatre émissions spéciales entre 1994 et 1996 sur The Family Channel. Le rôle de Henry «Indiana» Jones était joué par Sean Patrick Flanery et Corey Carrier.

