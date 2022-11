Bientôt des conférences Zoom en direct de sa Tesla

Zoom vient d'annoncer que son célèbre service de visioconférence sera bientôt disponible dans les Tesla. Il deviendra alors possible d'assister à une réunion Zoom tranquillement assis au volant de sa voiture... mais à l'arrêt !

C'est lors de sa keynote Zoomtopia 2022 de novembre que la nouvelle a été annoncée. Désormais, en plus de la maison, du bureau, depuis son ordinateur, son téléphone ou même son téléviseur, il va bientôt être possible de se servir de Zoom dans sa voiture. Dans une Tesla pour commencer. Cela signifie que, pendant que vous rechargerez votre voiture sur un Superchargeur ou que vous ferez une pause sur une aire d'autoroute, vous pourrez vous asseoir au volant de votre Tesla et vous connecter à une visioconférence. A terme, l'idée est d'ailleurs de pouvoir utiliser Zoom de n'importe où, afin d'être constamment joignable.

Pour rappel, il est évidemment déjà possible aujourd'hui de participer à une réunion Zoom depuis sa voiture, simplement en utilisant l'application dédiée sur son smartphone. Mais là, il est question d'une intégration dans le système embarqué de la voiture, une première. C'est évidemment la caméra présente à l'intérieur des Tesla qui filmera l'utilisateur, qui aura accès à ses interlocuteurs sur l'écran central de sa voiture. Pas question en revanche de s'en servir tout en roulant, Zoom ne pourra être activé qu'à l'arrêt.

Zoom sera disponible prochainement «sur tous les prochains modèles Tesla». Gageons quand même que la plupart des propriétaires actuels y auront aussi droit, via une simple mise à jour à distance. Techniquement, Zoom n'a cependant pas encore précisé via quel type de connexion il sera possible d'accéder à ses services, si cela pourra se faire via un simple réseau Wi-Fi local ou via un abonnement payant à une connexion premium.