Flippin Misfits: le jeu de party de Behaviour Interactive gratuit tout le weekend

À la recherche d’un petit jeu de party qui défie les lois de gravité à jouer avec vos amis? Essayez Flippin Misfits, le nouveau jeu du studio montréalais Behaviour Interactive, gratuitement ce weekend.

• À lire aussi: Pokémon Scarlet et Violet: deux nouveaux Pokémon dévoilés dans la dernière bande-annonce [VIDÉO]

• À lire aussi: On connaît maintenant la date de sortie de Tales of Symphonia Remastered

À partir du jeudi 10 novembre à 13h, les gladiateurs gravitationnels sont invités à sauter dans l'arène et à s’affronter dans un combat spatial fou et effréné. La fin de semaine d'accès gratuit se terminera le lundi 14 novembre à 13h.

Au menu: des combats rapprochés, des acrobaties, un environnement chaotique et coloré, l'introduction d’un 7e personnage jouable, Sikeborg et plus encore!

Behaviour Interactive

Flippin Misfits est un jeu de combat d'arène de 2 à 4 personnes qui ne se prend pas au sérieux et veut que les joueurs se sentent comme dans un party! Il encourage le plaisir plutôt que la compétition féroce et offre une mécanique tout à fait unique grâce à ses changements gravitationnels.

Pèse sur start a eu l'occasion d'essayer Flippin Misfits avec l’équipe de développement chez Behaviour Interactive, et bien que le jeu soit un peu mélangeant au début, après un match de cinq rondes, on comprend déjà mieux les mécaniques uniques du jeu. On peut dire que les parties suivantes ont été nettement plus chaotiques et satisfaisantes!

Pendant la période d’essai gratuit, il sera possible de mettre la main sur le jeu en solde. Au lieu d’être offert à 5,99 $, on pourra se le procurer à 4,20$. De plus, les joueurs qui jouent à Flippin Misfits recevront une breloque exclusive Dead by Daylight Trapper, échangeable dans le titre phare de Behaviour, Dead by Daylight.

Behaviour Interactive

Flippin Misfits est offert sur PC via la plateforme Steam. Behaviour nous a également confirmé qu’il est jouable sur la Steam Deck.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s