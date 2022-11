Jusqu’à 40 % de rabais sur les montres et trackers Fitbit

Que ce soit pour l’entraînement ou tout simplement pour surveiller ses habitudes de vie, les Fitbit sont des gadgets pratiques pour se motiver à rester actif. Tant mieux, puisqu’une sélection de montres et trackers d'activité sont en solde.

• À lire aussi: LEGO: jusqu'à 20% de rabais sur des ensembles Star Wars, Minecraft, Marvel et plus encore

• À lire aussi: Le nouveau macOS 13 Ventura apporte plusieurs améliorations esthétiques, mais nécessaires pour obtenir un système à jour

Bien que les montres intelligentes ne fassent pas de miracle, ces petits gadgets aident à maintenir de bonnes habitudes de vie. Avec leurs différents capteurs pour mesurer le pouls, le nombre de pas et le sommeil, les montres et trackers d'activité Fitbit sont un must pour garder un œil sur son activité physique.

De plus, certains modèles peuvent être jumelés avec un téléphone pour recevoir les notifications, les messages textes et même les appels.

Montre intelligente Fitbit Sense 2

Amazon

Montre intelligente Fitbit Versa 4

Amazon

Montre intelligente Fitbit Versa 2

Prix: 199,95 $ 129 $

129 $ Disponible ici

Amazon

Tracker de santé Fitbit Charger 5

Prix: 199,95 $ 129 $

129 $ Disponible ici

Amazon

Tracker d'activité Luxe

Prix: 169,95 $ 99 $

99 $ Disponible ici

Amazon

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s