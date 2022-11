Ryan Reynolds voulait une rencontre entre Deadpool et Wolverine depuis des années

Ryan Reynolds voulait tellement revoir Wolverine à l'écran, qu'il a suggéré à Kevin Feige une rencontre avec son personnage de Deadpool.

• À lire aussi: Deadpool 3, Blade et d’autres titres Marvel majeurs repoussés

• À lire aussi: Deadpool 3: Ryan Reynolds annonce le retour de Hugh Jackman en Wolverine dans une vidéo hilarante

L'idée lui est venue il y a des années, mais ce n'est qu'en septembre 2022 que l'acteur a choqué les fans en révélant que Hugh Jackman reprendra son rôle de Wolverine - dont il s'était retiré en 2017 - aux côtés de l'antihéros titulaire dans Deadpool 3.

Dans une interview accordée à Yahoo! Entertainment, Ryan Reynolds a expliqué qu'il avait demandé à Kevin Feige de réaliser le film dès que Disney, qui possède Marvel, a acquis le studio Fox de Deadpool et Wolverine en 2019.

« C'était quelque chose que je demandais ou que j'espérais réaliser depuis la première réunion que j'ai eue avec Kevin Feige après le rachat de la Fox par Disney. Et ce n'était pas possible. C'était il y a des années et ce n'était pas possible à l'époque », a-t-il confié.

Cependant, il a essayé de présenter à nouveau l'idée à Kevin Feige lorsque son comparse a exprimé son intérêt de reprendre le rôle de Wolverine.

« Et puis, tout d'un coup, Hugh a appelé pour dire qu'il était intéressé à revenir et j'ai donné un autre coup de couteau au patron et j'ai dit à Kevin : "Il demande à revenir... C'est quelque chose que Hugh est intéressé à faire et à poursuivre." Et pour une raison quelconque, Kevin a vu la sagesse dans cela et a dit "Oui'" et nous sommes partis aux courses. Donc, pour moi, c'est un rêve qui se réalise », a-t-il déclaré.

Dans une autre interview accordée à Entertainment Tonight, Ryan Reynolds a réfuté une théorie selon laquelle son amie Taylor Swift ferait une apparition dans Deadpool 3. Les fans ont eu cette idée parce que sa vidéo d'annonce avec Hugh Jackman a été filmée dans la même maison que le court-métrage All Too Well de la chanteuse. Cependant, il a fait remarquer qu'il adorerait l'avoir dans le film si elle était intéressée.

« Vous vous moquez de moi ? Je ferais n'importe quoi pour cette femme. C'est un génie », a-t-il lancé.

La sortie de Deadpool 3 est prévue pour le mois de novembre 2024.