Décès de Kevin Conroy: plusieurs vedettes rendent hommage à la voix de Batman

Des acteurs, des journalistes et même des vétérans de l’industrie du jeu vidéo ont rendu hommage sur Twitter à l’acteur Kevin Conroy, décédé jeudi à 66 ans.

• À lire aussi: Kevin Conroy, connu comme la voix de Batman, est décédé à 66 ans

Le décès de Conroy a créé une onde de choc dans la communauté geek, autant chez les vedettes que chez les fans. Comme Conroy a prêté sa voix à Batman pendant près de 30 ans, il est évident que la nouvelle de sa mort est accueillie avec tristesse.

Via un communiqué partagé par DC, son collègue Mark Hamill a tenu à lui rendre hommage. «Kevin était la perfection», a-t-il déclaré. «C'était l'une de mes personnes préférées sur la planète et je l'aimais comme un frère. Il se souciait vraiment des gens autour de lui – sa décence transparaissait dans tout ce qu'il faisait. Chaque fois que je le voyais ou lui parlais, mon moral s'élevait.»

«Kevin apportait la lumière avec lui partout", a déclaré Paul Dini, producteur de Batman: The Animated Series. «Que ce soit dans la cabine d'enregistrement en donnant tout son possible, ou en nourrissant les premiers intervenants pendant le 11 septembre, ou en s'assurant que chaque fan qui a attendu pour lui avait un moment avec leur Batman. Un héros dans tous les sens du terme. Irremplaçable. Éternel.»

Michael Rosenbaum, l’acteur derrière Lex Luthor dans Smallville, a aussi rendu hommage à Conroy. «Dévastateur. Kevin était un homme remarquable à l'intérieur comme à l'extérieur. Ces gros câlins et cette voix magique vont vraiment me manquer. Tu seras toujours mon Batman. Repose en paix mon ami.»

«J'ai eu le plaisir de connaître et de travailler avec Kevin Conroy. Il était gentil, talentueux et brillant. Quelle perte, trop jeune. Une bien triste journée. Qu'il repose en paix.», a écrit John DiMaggio, l’acteur connu comme la voix de Bender dans Futurama.

D’autres hommages sont venus de Geoff Keighley, Paul Dini, Mitch Gerads, Doc Shaner, Ed Boon et même Jamie Walker, co-fondateur du studio Rocksteady Games, qui a tweeté que Kevin Conroy «n'était pas seulement notre Batman, mais l'une des personnes les plus gentilles et les plus passionnées.»