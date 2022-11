Nettoyez votre téléphone!

La plupart d'entre nous ne reste jamais longtemps très loin de son appareil intelligent.

Seulement, une étude de l'Université de l'Arizona a révélé que les téléphones transportent 10 fois plus de bactéries que la plupart des sièges de toilettes. Des chercheurs de l'American College of Allergy, Asthma, and Immunology ont révélé que les téléphones intelligents peuvent également être des « réservoirs d'allergènes ».

Dans une étude utilisant des modèles de téléphones récents, l'équipe a découvert des niveaux élevés d'allergènes de chat et de chien, ainsi que de bêta-glucanes (BDG) et d'endotoxine.

« Les téléphones intelligents ont montré des niveaux élevés et variables de BDG et d'endotoxine, et des allergènes de chat et de chien ont été trouvés sur les smartphones des propriétaires d'animaux », a expliqué l'auteur principal Hana Ruran, avant de poursuivre: « Les BDG sont présents dans les parois cellulaires des champignons et ont été trouvés dans de nombreux environnements et surfaces provoquant des symptômes chroniques de voies respiratoires et d'irritation - ce qui fait des BDG un marqueur cohérent pour étudier les moisissures problématiques. L'endotoxine est un puissant agent inflammatoire. »

En outre, les chercheurs ont constaté que certains produits chimiques étaient les plus efficaces pour éliminer les allergènes.

« La combinaison chlorhexidine/cetylpyridinium était la plus efficace pour réduire les BDG et l'endotoxine et la combinaison benzoate de benzyle/acide tannique réduisait le plus efficacement les allergènes de chat et de chien sur les smartphones », a ajouté le Dr Peter Thorne, coauteur de l'étude.

« Cette étude démontre l'exposition à des allergènes inhalants et à des molécules qui déclenchent des réactions immunitaires innées à partir d'une source à laquelle la plupart des gens n'ont pas pensé. Si vous souffrez d'allergies ou d'asthme, vous devez penser à nettoyer votre appareil plus souvent pour minimiser l'exposition à ces allergènes et déclencheurs d'asthme », a-t-il conclu.