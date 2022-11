The Game Awards: voici les nominations des jeux de 2022

L’année 2022 a été particulièrement riche en jeux vidéo. Avec des titres massifs tels que God of War Ragnarök et Elden Ring, la course pour le meilleur jeu de 2022 sera particulièrement serrée.

Geoff Keighley, célèbre journaliste de jeux vidéo et créateur des prix The Game Awards, a dévoilé la liste des nominations pour l’édition 2022 de la grande cérémonie, qui aura lieu le 8 décembre. Parmi les nommés, on retrouve notamment le studio québécois Tribute Games avec le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge dans deux catégories.

Voici donc les nommés des catégories majeures pour l’édition 2022 des Game Awards.

Jeu de l’année

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

Xenoblade Chronicles 3

Meilleure réalisation

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Immortality

Stray

Meilleur récit

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Immortality

Meilleure direction artistique

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Scorn

Stray

Meilleure musique

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War: Ragnarök

Metal: Hellsinger

Xenoblade Chronicles 3

Meilleur design audio

Call of Duty: Modern Warfare II

Elden Ring

God of War Ragnarök

Gran Turismo 7

Horizon Forbidden West

Meilleure performance

Ashly Burch - Horizon Forbidden West

Charlotte McBurney - A Plague Tale: Requiem

Christopher Judge - God of War Ragnarök

Manon Gage - Immortality

Sunny Suljic - God of War Ragnarök

Jeu d'impact

A Memoir Blue

As Dusk Falls

Citizen Sleeper

Endling - Extinction is Forever

Meilleur jeu indépendant

Cult of the Lamb

Neon White

Sifu

Stray

Tunic

Meilleur jeu mobile

Apex Legends mobile

Diablo Immortal

Genshin Impact

Marvel Snap

Tower of Fantasy

Innovation en accessibilité

As Dusk Falls

God of War Ragnarök

Return to Monkey Island

The Last of Us Part I

The Quarry

Meilleur jeu VR/AR

After The Fall

Among Us VR

Bonelab

Moss: Book II

Red Matter 2

Meilleur jeu d’action

Bayonetta 3

Call of Duty: Modern Warfare II

Neon White

Sifu

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Meilleur jeu action/aventure

A Plague Tale: Requiem

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

Tunic

Meilleur jeu de rôle

Elden Ring

Live a Live

Pokémon Legends: Arceus

Triangle Strategy

Xenoblade Chronicles 3

Meilleur jeu familial

Kirby and the Forgotten Land

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Mario+Rabbids Sparks of Hope

Nintendo Switch Sports

Splatoon 3

Meilleur jeu de sport et course

F1 22

FIFA 23

NBA 2K23

Gran Turismo 7

Olliolli World

Meilleur multijoueur

Call of Duty: Modern Warfare II

MultiVersus

Overwatch 2

Splatoon 3

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Meilleure adaptation (nouvelle catégorie!)

Arcane: League of Legends

Cyberpunk: Edgerunners

The Cuphead Show!

Sonic The Hedgehog 2

Uncharted

Le jeu le plus attendu

Final Fantasy XVI

Hogwarts Legacy

Resident Evil 4

Starfield

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La soirée The Game Awards sera diffusée sur YouTube et Twitch le jeudi 8 décembre, à partir de 19h30 (HNE). Pour voir toutes les catégories de prix, c’est par ici.

