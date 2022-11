Voici la nouvelle gamme de téléphones abordables de TCL

TCL a récemment annoncé l’arrivée de deux nouveaux modèles de téléphones intelligents abordables: le TCL 30 5G et le TCL 30 5G XE.

Offerts au Canada depuis quelques mois déjà, ces modèles TCL offrent l’expérience haut de gamme d’un téléphone intelligent, mais sans avoir besoin de vider son portefeuille.

TCL 30 5G: de la qualité sans se ruiner

Le TCL 30 5G comprend une batterie de 5010 mAh, un processeur Mediatek Dimensity 700, une mémoire ROM de 128 Go et un support de la carte SD extensible. Le téléphone est muni d’un écran AMOLED Full HD+ de 17 cm (6,7 po) avec la technologie NXTVision, qui offre une luminosité de 900 nits, tout en protégeant les yeux de l’utilisateur de la lumière bleue.

En plus de son design ultra fin et léger de 184 g, la texture du téléphone confère une sensation agréable en main, tout en offrant une résistance aux rayures. Avec jusqu'à 18 heures d'utilisation, l’autonomie de ce téléphone intelligent est impressionnante.

En plus d’être un excellent appareil dans ses fonctions primaires, le TCL 30 5G dispose d’une caméra de 50 mégapixels avec une fonctionnalité HDR en basse lumière permettant à l’utilisateur de prendre des portraits et d’autres styles de photos sans compromettre les détails. L’appareil possède également deux autres caméras de 2 mégapixels pour la macro et la profondeur, et une caméra devant de 16 mégapixels.

TCL 30 5G XE: encore plus abordable

Semblable à son grand frère, le TCL 30 XE est le modèle le plus abordable des deux modèles. Son écran de 16,6 cm (6,52 po)offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le téléphone est équipé du processeur MediaTek Dimensity 700 et offre 64 Go de stockage interne extensible jusqu'à 512 Go.

L’autonomie du TCL 30 5G XE est aussi étonnante que le modèle TCL 30 5G, allant jusqu’à 16 heures en moyenne.

Cet appareil intelligent dispose également d'un triple appareil photo hors pair avec une caméra principale munie d’un capteur de 13 mégapixels, et de deux caméras de 2 mégapixels pour la macro et la profondeur, ainsi qu’une caméra frontale de 8 mégapixels.

Les deux appareils sont munis du déverrouillage facial et d’un capteur d'empreintes digitales à lancement rapide pour un accès instantané à vos applications préférées, sans compromettre la sécurité du téléphone.

Ces modèles font partie de cette catégorie rare de téléphones qui possèdent encore la prise audio 3,5 mm, pour ceux qui préfèrent les écouteurs filaires.

Disponibles chez Vidéotron, le TCL 30 5G et le TCL 30 5G XE se détaillent respectivement à 408$ et 300$.