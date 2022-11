Notre rêve enfin réalisé: un chandail de Noël mettant en vedette Clippy

Notre grand ami Clippy est de retour et cette fois-ci, c’est sur un beau chandail de Noël et pour une bonne cause.

La boutique Xbox Gear, toujours bien remplie de vêtements et accessoires Microsoft et Xbox, a dévoilé un «chandail laid» (on le trouve beau) festif mettant en vedette le gentil Clippy, la mascotte de Microsoft Office depuis les années 90.

En plus d’être confortable pour les saisons froides, le chandail Clippy est lié à une bonne cause. Son achat ira soutenir la fondation College Success Foundation, qui aide les étudiants mal desservis et à faible revenu à accéder et à réussir à l’université. Microsoft s’engage à verser 100 000$ US à la fondation.

Le prix du chandail est plutôt élevé, mais dites-vous que vous venez en aide à Clippy, qui lui, vous a aidé souvent dans le passé.

Pour acheter le chandail Clippy, c'est par ici.

