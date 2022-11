Une offre de film de Grand Theft Auto avec Eminem aurait été refusée par Rockstar

Selon un ami des fondateurs de Rockstar Games, le studio aurait refusé une adaptation au cinéma de Grand Theft Auto avec le rappeur Eminem dans le rôle principal.

La nouvelle a été rapportée par BBC. Invité au balado Bugzy Malone’s Grandest Game, le vétéran de l’industrie du jeu Kirk Ewing (State of Emergency, Earthworm Jim 3D) a dévoilé qu’un film de GTA aurait bien failli exister.

Selon Ewing, la chaîne d’événements se serait déroulée peu de temps après la sortie de Grand Theft Auto III. En discussion avec Sam Houser, président de Rockstar Games, il aurait mentionné l'idée de faire une adaptation de la franchise à succès. «Je pense qu'à ce moment-là, c’était encore dans l'esprit de Sam que ça pourrait être quelque chose qu'il voulait faire», a déclaré Kirk.

Il aurait ensuite reçu un appel d’un producteur de Los Angeles avec une offre plutôt alléchante: Eminem en tête d’affiche d'un film de GTA avec Tony Scott (Top Gun) comme réalisateur et 5 millions de dollars à Rockstar. On se rappelle qu'en 2001, Eminem primait au sommet des palmarès avec son album The Marshall Mathers LP et venait de terminer le tournage de 8 Mile, un film vaguement autobiographique basé sur ses premiers pas dans le rap.

Ewing aurait téléphoné à Sam Houser pour lui faire l’offre, ce à quoi il aurait répondu «pas intéressé». «Ils ont réalisé que la franchise qu'ils avaient était plus grande que n'importe quel film qui jouait à l'époque», affirmerait Kirk.

À l’époque, GTA III venait de sortir sur la PlayStation 2 et avait jeté les bases des suites de la franchise et d’autres imitations à suivre.

Selon Ewing, l’idée d’un film basé sur Grand Theft Auto n’aurait finalement jamais été mentionnée à nouveau.

