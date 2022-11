Comment jouer à Call of Duty: Warzone 2.0

Ça y est, la version 2.0 de Call of Duty: Warzone est enfin sortie et vous pouvez y jouer dès maintenant, gratuitement.

Warzone 2.0 est jouable sur Windows, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Le jeu «battle royale» fait partie de Call of Duty: Modern Warfare II, mais pas besoin d'avoir acheté ce dernier pour en profiter gratuitement. Warzone 2.0 peut tout simplement être téléchargé seul.

Comment accéder à Warzone 2.0 ?

Sur Xbox

Sur votre console Xbox, faites une recherche pour Call of Duty: Warzone 2.0. Sélectionnez l'option «Télécharger» et le jeu s'installera. Le fichier pèse 125 go lors du téléchargement.

Sur PlayStation

C'est ici que ça se complique: chercher Call of Duty: Warzone 2.0 sur la boutique PlayStation pourrait ne pas fonctionner. On vous suggère donc de chercher Call of Duty: Modern Warfare II et de sélectionner les trois petits points à côté de la liste de souhaits. Choisissez Call of Duty: Warzone 2.0 et sélectionnez «téléchargement» (après l'avoir ajouté à votre bibliothèque).

Capture d'écran: Pèse sur start

Sur Windows

Si vous utilisez Steam, vous n'avez qu'à chercher Call of Duty: Warzone 2.0 pour installer le jeu.

Sur Battle.net, sélectionnez «All Games», puis «Activision» sur la barre à gauche. Vous pourrez télécharger Warzone 2.0 sur cette page.