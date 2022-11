PewDiePie détrôné: MrBeast est maintenant le plus gros youtubeur

Le célèbre youtubeur Felix Kjellberg, alias PewDiePie, n’est plus le roi de YouTube. Il a été détrôné par Jimmy Donaldson, mieux connu en tant que MrBeast, qui est désormais l’individu avec le plus d’abonnés de la plateforme.

MrBeast a frappé les 112 millions d’abonnés plus tôt cette semaine tandis que PewDiePie demeure à 111 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube.

Il faut le souligner: d’autres chaînes YouTube ont plus d’abonnés que MrBeast et PewDiePie. T-Series en a 229 millions, Cocomelon 147 millions, et SET India en a 146 millions. Il s’agit toutefois de chaînes de marques et non d’individus. MrBeast est donc désormais «l’individu» avec le plus d’abonnés sur YouTube, même si son équipe compte plus de 30 employés. Le visage de la chaîne, c'est lui!

PewDiePie a lancé sa chaîne en 2010 avec, principalement, du contenu de jeux vidéo. Le début de sa carrière a été particulièrement marqué par ses vidéos du jeu d’horreur Amnesia: The Dark Descent, où ses sursauts ont su divertir une tonne de spectateurs. En 2013, il était déjà l’individu avec le plus d’abonnés de la plateforme. Plus récemment, il a publié quelques vidéos gaming, mais aussi des vlogues ainsi que des vidéos d’opinion. Il considère qu’il est à la retraite depuis environ deux ans, mais continue de publier du contenu de façon hebdomadaire.

MrBeast, quant à lui, a rejoint YouTube en 2012 alors qu’il n’avait que 13 ans. Au début de sa carrière, il publiait majoritairement des extraits de jeux vidéo, et ce n’est qu’en 2017 que son contenu a explosé grâce à la vidéo «Je compte jusqu’à 100 000», qui est devenue virale. Aujourd’hui, MrBeast est connu pour ses défis rocambolesques et dispendieux, ainsi que son travail philanthropique. Il est le cocréateur de Team Trees, un organisme qui a amassé plus de 23 millions $ US pour Arbor Day Foundation, une fondation dédiée à planter des arbres.

Comme Kotaku le souligne, PewDiePie et MrBeast font du contenu plutôt différent. MrBeast offre des vidéos un peu plus familiales et philanthropiques, alors que la carrière de PewDiePie a été entachée en raison de nombreuses controverses qui ont fait la une. Kjellberg savait déjà en août 2022 que MrBeast allait le dépasser sur YouTube, et jugeait que c’était totalement mérité et le félicitait.

La troisième chaîne YouTube la plus populaire d’un individu est celle de Like Nastya, une fillette de huit ans, qui compte 102 millions d’abonnés. Plusieurs de ses vidéos comptent plus de 100 millions de vues.

