Call of Duty: Warzone 2.0, est-ce que c’est bon?

Ça y est, la version 2.0 du célèbre «Warzone» de Call of Duty est enfin sortie mercredi et on peut profiter du jeu gratuitement.

Le mode principal est un battle royale, où les joueurs peuvent s’affronter sur une carte qui se rétrécit afin d’être le dernier survivant. On a demandé à notre collaborateur Alex d’EpicJoyStick de nous donner ses impressions, voici ce qu’il avait à dire!

