Essai de la LG C2 OLED (comme moniteur d’ordinateur)

«Maxime, éloigne-toi de la télé!» Cette phrase, je l’ai probablement entendue 1000 fois quand j’étais jeune. Aujourd’hui, en écrivant ces lignes sur un ordinateur branché sur une télé aussi grande que les cinémas maison de mon enfance, j’ai l’impression de vivre une douce revanche sur mes parents, qui voulaient m’éloigner de ma console Nintendo.

La LG C2 OLED n’est pas un moniteur. C’est une télévision. Pourtant, l’essayer avec un ordinateur n’est pas une idée si folle qu’elle en a l’air: avec son format qui est désormais offert à partir de 42 pouces, celle-ci est en effet assez petite pour être placée sur une table de travail. LG a même diffusé des images marketing de sa nouvelle télévision utilisée de cette façon.

Photo : LG. LG propose, dans ses images marketing, d’utiliser la C2 OLED au format 42 pouces comme un moniteur d’ordinateur. Mais est-ce une bonne idée?

Après l’avoir essayée brièvement lors d’un événement média au printemps, j’étais curieux. Peut-on vraiment utiliser une télé comme moniteur à quelques centimètres de nos yeux? Pour en avoir le cœur net, et comme je n’ai peur de rien, j’ai passé deux semaines à écrire tous mes articles, à naviguer sur le web et à jouer à des jeux PC sur cet appareil.

C’est d’abord et avant tout une méchante bonne télé

Photo : Emilie Laperrière. La télé LG C2 OLED se distingue tout particulièrement pour le jeu vidéo.

Avant toute chose, force est de constater que la LG C2 OLED 2022 est vraiment une bonne télévision. LG domine le marché des téléviseurs haut de gamme depuis quelques années maintenant, et ce n’est pas pour rien.

La technologie OLED offre des noirs profonds et des couleurs superbes, la télévision est mince et elle se pose bien au mur. Sans être aussi lumineuse qu’une QLED de Samsung, la dalle OLED Evo de LG offre aussi une bonne luminosité par rapport aux anciens modèles OLED. Elle offre en plus toutes les technologies qu’on pourrait espérer avec une télé en 2022, comme Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Alexa, l’assistant Google, Amazon et même une compatibilité avec Airplay 2 d’Apple.

La télé est aussi particulièrement intéressante pour les joueurs. Elle est compatible avec NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium, tous ses ports sont compatibles HDMI 2.1 (pour les chanceux qui ont à la fois une Xbox Series X, une PS5 et un bon ordinateur de jeu et qui veulent afficher les trois en 4K à 120 Hz) et elle est dotée d’un port eARC.

Et même si ce n’est pas la télé la moins chère sur le marché, son prix n’est pas démesuré non plus pour la qualité (en ce moment, elle se détaille environ 1400$ pour le modèle de 42 pouces et 2300$ pour le modèle de 65 pouces, mais il y a fort à parier que des rabais plus intéressants seront proposés au Vendredi fou).

Une expérience mal adaptée

Photo : Emilie Laperrière. La LG C2 OLED est avant tout une télé, comme nous le rappelle sa télécommande.

Malheureusement, comme moniteur d’ordinateur, le résultat laisse un peu plus à désirer, en grande partie parce que l’expérience logicielle n’est tout simplement pas optimisée pour cet usage.

Même en désactivant les modes d’économie d’énergie et l’ajustement automatique en fonction de l’éclairage ambiant, le niveau de luminosité de la télévision varie souvent sans avertissement. La télévision n’est tout simplement pas conçue pour afficher un grand tableur Excel tout blanc durant de longues minutes, et les mécanismes de protection s’activent rapidement pour protéger les pixels de l’appareil.

C’est le plus grand problème de la C2 comme moniteur, mais ce n’est pas le seul. On regrette aussi le fait qu’on n’ait pas accès aux paramètres de la télé sous l’écran directement, et que la mise en veille de l’écran fonctionne assez mal avec celle de l’ordinateur. Résultat: il faut souvent utiliser la télécommande pour éteindre ou allumer son PC. J’en conviens, il y a des choses pires dans la vie (comme la guerre, la famine et le changement d’heure), mais c’est tout de même agaçant.

D’un côté matériel, il est aussi évident que la télé n’est pas optimisée pour être utilisée avec un ordinateur. Elle n’offre pas de port Display Port, par exemple, ses ports USB ne sont pas reliés à l’ordinateur et son microphone ne peut pas être utilisé par nos logiciels. Aucun de ces problèmes n’est particulièrement important, cela dit, mais ceux-ci démontrent que la télé n’a pas été conçue pour cet usage.

J’adore le format, mais c’est intense

Photo : Maxime Johnson. La télé LG C2 OLED se place quand même bien sur un bureau de travail.

Pour ce qui est du format en revanche, j’ai été ravi, du moins à petites doses.

La télévision ne prend tout d’abord pas trop de place sur un bureau, grâce à son cadre pratiquement inexistant. Et pour jouer, la télé est évidemment superbe. J’ai particulièrement aimé les jeux de stratégie avec un clavier et une souris, pour lesquels je n’ai pas l’habitude d’avoir droit à autant d’espace.

J’ai été aussi agréablement surpris de la taille pour le travail. À 42 pouces en 4K, c’est l’équivalent de quatre moniteurs 1080p de 21 pouces réunis. En pratique, j’ai toutefois surtout divisé mon écran en trois tiers identiques, ou en une grande partie centrale, entourée de quatre petites fenêtres.

Malheureusement, je dois avouer que j’ai trouvé l’expérience un peu trop intense à mon goût. La LG C2 OLED est parfaite pour travailler quelques minutes ou à la limite quelques heures, mais à la fin d’une journée complète, je me sens plus fatigué qu’à l’habitude, comme si toute cette luminosité était trop intense pour moi. Il faut dire que je suis particulièrement concentré quand je travaille.

J’utiliserais la LG C2 OLED comme télévision sans hésiter. Mais comme moniteur, je m’en servirais pour de petits travaux occasionnels le soir et pour jouer, mais pas pour travailler du matin au soir. Ou du moins, pour le faire, il faudrait vraiment que je m’éloigne de la télé.

C’est à croire que mes parents savaient de quoi ils parlaient.

On aime

Qualité d’image exceptionnelle;

Toutes les fonctionnalités recherchées pour les jeux vidéo;

Compatibilité avec AirPlay 2 pratique;

Interface rapide.

On aime moins

Moins lumineux que d’autres technologies sur le marché;

Une expérience qui n’est pas vraiment adaptée à un usage comme un moniteur d’ordinateur, contrairement à ce que prétendent les images marketing.