Où trouver une PlayStation 5 pour les Fêtes

Vous voulez offrir la PlayStation 5 à votre douce moitié, votre enfant ou peut-être à vous-même? C’est un excellent choix, mais la tâche risque de demander un peu d’énergie et de patience.

Afin de devenir l'héroïne ou le héros de la maison, voici quelques trucs qui vous aideront à mettre toutes les chances de votre côté afin de dénicher la console de Sony en version numérique ou avec lecteur Blu-ray.

Appelez en magasin

On se rappelle que la PS5 était introuvable directement en magasin à son lancement en 2020. Cependant, au fil des mois, la console est de plus en plus distribuée en boutique, toutefois sans que les détaillants ne l’annoncent haut et fort sur le Web.

Lâchez un coup de fil à votre magasin de jeux vidéo préféré et demandez simplement si la succursale en question a des PlayStation 5 en stock. Ça semble un peu simple, mais plusieurs ont eu de la chance de cette manière. Si la console n’est pas en stock, demandez à quel moment la boutique en question reçoit habituellement ses livraisons de PlayStation 5 et rappelez à ce moment.

Si vous êtes dans les parages, passez en magasin et parlez à un commis

Si vous habitez proche ou si vous êtes dans les parages pour des emplettes, c’est une bonne idée de faire un tour dans les magasins. Prenez le temps de parler à un commis pour lui demander si la PS5 est en stock... vous pourriez bien décrocher le gros lot en même temps!

On retrouve des PS5 de cette façon chez GameStop, Pharmaprix, Best Buy et Walmart, entre autres.

Suivez les bons comptes sur Twitter

La plupart des détaillants canadiens qui vendent la PS5 en ligne font une annonce sur Twitter quand de nouveaux stocks sont disponibles. Certains magasins, comme Walmart et Best Buy, ont même un compte spécial dédié aux jeux vidéo:

Suivez également les comptes Twitter de quelques internautes passionnés qui se spécialisent dans le repérage de PS5 et plus largement des bonnes offres gaming au Canada:

Joignez des serveurs spécialisés sur Discord

Dans le même ordre d’idées, certains serveurs Discord se veulent d’excellentes ressources pour repérer les nouveaux stocks en ligne ou les apparitions en magasin.

Le serveur PlayStation Canada Gaming est un indispensable que vous pouvez facilement rejoindre. Il suffit ensuite d’activer les notifications pour la chaîne «restocks» et de laisser la communauté faire de la magie.

Abonnez-vous aux alertes de NowInStock

Connaissez-vous le très bon outil qu’est NowInStock? Il s’agit d’un site Web qui surveille de minute en minute les stocks du produit de votre choix, comme la PS5! Et le plus beau dans tout ça, c'est que vous pouvez recevoir des alertes sur votre navigateur, par courriel ou sur mobile dès que l’article que vous surveillez est de nouveau offert.

Il n’est toutefois pas infaillible et peut rater des ventes éclair, mais comme il est toujours mieux de mettre toutes les chances de son côté, nous recommandons toujours de s’abonner aux alertes de NowInStock.

Suivez le site de Pèse sur start et ses comptes sur les réseaux sociaux

On n'est pas gêné de prêcher pour notre paroisse, mais nous aussi suivons de très près les stocks des PlayStation 5, tels des oiseaux de proie.

Aide-mémoire pour réussir à acheter une PS5 en ligne lorsqu’elle est en stock:

Créez-vous un compte à l’avance sur le site des détaillants participants;

Préparez vos informations de paiement et de livraison à l’avance;

Assurez-vous qu’il y a suffisamment de «place» sur votre carte de crédit si vous payez de cette façon.

Liste des magasins où la PS5 est habituellement vendue au Canada

